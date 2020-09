Geblesseerde Arjen Robben ziet PSV winnen van FC Groningen

Bij FC Groningen tekende Robben - als aanvoerder - voor zijn officiële rentree, tegen nota bene zijn oude werkgever PSV. De bezoekers uit Eindhoven leken er niet van onder de indruk te zijn, wat uitmondde in een grote kans, al na zes minuten. Een schot van dichtbij en nog een poging in de rebound waren echter niet genoeg voor de openingstreffer. Sergio Padt lag tot twee keer toe in de weg.

Even was het muisstil in het stadion van FC Groningen, na een klein halfuur spelen. Robben zat namelijk op de grond en maakte een gebaar dat hij gewisseld moest worden. Zo gezegd, zo gedaan. Gefrustreerd en gedesillusioneerd liep Robben richting de kleedkamers. Een enorme domper voor hem en FC Groningen. En alsof dat nog niet genoeg was maakte Cody Gakpo een kleine vijf minuten later de de 0-1, wat tevens de ruststand was.

Teleurgesteld loopt Arjen Robben richting de kleedkamer Ⓒ ANP/HH

PSV had weinig te vrezen van de gastheer uit het noorden des lands, in de eerste helft dan. Na rust ging bij een Robbenloos FC Groningen het gas erop. In de 53e minuut kwam de thuisploeg langszij. PSV-goalie Yvon Mvogo - door trainer Roger Schmidt gekozen boven Lars Unnerstall en gehaald omdat hij goed kan mee voetballen - leverde de bal in het eigen strafschopgebied zeer knullig in. Tomas Suslov strafte het foutje uiteindelijk hard af: 1-1.

Het feestje van Groningen werd echter snel de kop in gedrukt. Donyell Malen schoot enkele minuten later de 1-2 binnen, na een fraaie actie en pass van de net ingevallen Noni Madueke.

Donyell Malen (l) krijgt nog een zetje van Bart van Hintum, maar zet PSV voor de tweede keer in de wedstrijd op voorsprong. Ⓒ ANP/HH

Een kwartier voor tijd stond pech een 1-3 voorsprong van PSV in de weg. Een vlijmscherp uitgespeelde counter, met Malen als eindstation, spatte uiteen op de paal. Tien minuten voor het eindsignaal kregen de Eindhovenaren een nog grotere kans om de wedstrijd in het slot te gooien, vanaf elf meter. Een voorzet van Mohamed Ihattaren ketste van de arm van een Groningen-man af, waarna scheidsrechter Serdar Gözübüyük naar de stip wees. Malen ging achter de bal staan, maar moest zijn meerdere erkennen in Padt.

Voor PSV was driemaal scheepsrecht en werd een counter dit keer wel juist uitgespeeld. Madueke snelde het halve veld over en langs de verdediging, kapte de laatste man uit, maar liet het afwerken over aan Gakpo. De aanvaller rondde koeltjes af, maakte zijn tweede van de avond en zette de eindstand op het scorebord: 1-3.

