Oranje-vrouwen missen ondanks sterk optreden finale EK volleybal

Het verjongde Oranje van bondscoach Felix Koslowski had in de eerste zeven wedstrijden van het toernooi grote indruk gemaakt met fris en degelijk spel. Er was maar één set verloren gegaan, maar dat werden er in de have finale meteen drie keer zoveel. Al vanaf de eerste set was duidelijk dat Servië nu eenmaal van een ander kaliber is dan de Europese laagvliegers die Nederland in het eerste deel van het toernooi had ontmoet. Dat verschil zit met name in de linkshandige Tijana Boskovic, een van ’s werelds beste aanvalsters die doorgaans een groot deel van de Servische punten voor haar rekening neemt.

Dat deed ze vooral in de eerste set, maar in set nummer twee lukte alles bij Nederland en ging Boskovic tijdelijk fouten maken. Oranje won met maar liefst tien punten verschil (15-25). In de derde set leek bij 16-12 een Nederlandse stunt in de maak. Maar vervolgens ging het verschil in ervaring zwaar wegen. Nederland maakte vanaf dat moment nog zes punten, terwijl Servië dertien keer scoorde (25-22). Ook in de vierde set verspeelde Nederland een voorsprong van 16-12 en daarmee was het pleit beslecht (25-21).

Trots

Bondscoach Felix Koslowski was trots op zijn ploeg na de halve eindstrijd bij het EK volleybal tegen Servië. Zijn jonge team speelde sterk tegen de wereldkampioen, maar verloor uiteindelijk met 3-1. „We speelden tegen de wereldkampioen, maar op een bepaald moment hadden wij verdedigend en blokkerend controle over het team”, verwees hij voor de camera van de NOS naar de tweede set die Oranje met 25-15 won. „Er zijn niet veel teams die dit kunnen. Maar je kon ook zien dat we dan toch de ervaring miste om het af te maken. Dat doet pijn.”

Ook de vierde set pakte Nederland nog een voorsprong, maar kon deze niet vasthouden. „Op dat moment waren we niet echt meer bezig met het spel, maar dachten we meer aan de kansen die we hadden. We moeten leren hier goed mee om te gaan en juist de focus op de wedstrijd te houden. Deze ervaring moeten we meenemen. We hebben hard gevochten. We zijn per wedstrijd gegroeid. We moeten ervan overtuigd raken dat we ons met iedereen kunnen meten.”

Kans op brons

Toch bestaat er zondag nog een kans op een brons. Italië is een uitstekende tegenstander, maar wellicht gefrustreerd omdat de halve finale tegen Turkije werd verloren na een 2-1 voorsprong in sets.

