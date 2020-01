Klopp heeft lak aan de FA: ’De kinderen van Liverpool gaan bekerduel spelen’

Het duel is vastgesteld op 4 of 5 februari, terwijl er in het Engelse voetbal tussen 2 en 16 februari officieel een winterstop is.

„Ik heb de jongens al toegezegd dat ze in die periode vrij krijgen”, zegt Klopp. „De Premier League heeft niet voor niets een periode zonder wedstrijden ingelast. Als de FA dat niet respecteert en ons toch laat opdraven, is dat hun probleem.” Liverpool heeft door de vele internationale verplichtingen toch al een overvol programma.

Klopp voegde eraan toe dat de „kinderen gaan spelen”, wat erop duidt dat hij een jeugdelftal laat opdraven. Dat gebeurde eerder ook in de League Cup, toen een wedstrijd moest worden gespeeld terwijl Liverpool in Qatar verbleef omdat het daar een dag later de halve finale om de wereldbeker voor clubs moest afwerken.