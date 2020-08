Robin van Persie terug bij Feyenoord: ’Een win-win-situatie’

„Het is geen officiële functie”, zegt Van Persie. „Ik vind het daarom ook lastig om het een naam te geven. Ik zie mezelf bijvoorbeeld niet als een spitsentrainer. Volgens mij is het een win-win-situatie: ik ga hier ontdekken of ik dit leuk vind en ik help de staf hier een beetje mee.”

Trainer Dick Advocaat wil de 37-jarige Van Persie er graag bij hebben. De twee werkten eerder samen bij het Turkse Fenerbahçe en het Nederlands elftal. Van Persie: „Eigenlijk zou ik vorig seizoen al aansluiten, maar dat bleef uiteindelijk nog beperkt. Dick belde me en vroeg of ik wilde komen. En tegen Dick kan ik geen nee zeggen.”

Van Persie beëindigde een jaar geleden zijn voetballoopbaan bij Feyenoord. Met de club won hij in 2002 de UEFA Cup en na zijn terugkeer in 2018 ook de KNVB-beker.

„Het afgelopen jaar heb ik alleen maar dingen gedaan die ik leuk vind”, aldus Van Persie. „Ik werk als analist in Engeland, ben veel met mijn familie op pad, sport veel. Nu ga ik bekijken of dit ook iets is waar ik van geniet.”

Spitsen hoopten al op Van Persie

Nicolai Jørgensen en Robert Bozenik, de spitsen in de Feyenoord-selectie, van wie eerstgenoemde nog anderhalf jaar met Van Persie samen speelde, zeiden eerder al te hopen dat de topscorer aller tijden van het Nederlands elftal bij de staf van de Rotterdammers zou aansluiten.

„Ik voel me nog meer speler dan trainer”, aldus Van Persie. „Ik was als speler al van de dialoog en wil ook in deze rol samen tot mooie dingen, leuke oefeningen komen. Ik heb niet één filosofie: er leiden meer wegen naar Rome.”

Donderdag werd ook duidelijk dat Christian Conteh speelgerechtigd is voor de club van Dick Advocaat. De 20-jarige aanvaller heeft een verblijf- en werkvergunning gekregen. Conteh, geboren in Hamburg, tekende vorige maand een contract dat pas in de zomer van 2024 afloopt. Hij kwam over van FC Sankt Pauli, waar hij vorig jaar in het eerste elftal debuteerde.