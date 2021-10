Sport kort: Geen voltigefinale op WK turnen voor Loran de Munck

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Debutant De Munck uitgeschakeld op WK turnen

08.33 uur: Turner Loran de Munck is bij de WK turnen in Japan de voltigefinale misgelopen. De Munck, die na zijn optreden in de vierde subdivisie nog op de achtste plaats stond (14,566), is door Nariman Koerbanov uit Kazachstan verwezen naar een voorlopige negende plek in het klassement. Koerbanov turnde in de vijfde (van in totaal acht) subdivisie naar 15,000 punten.

De beste acht turners (met een maximum van twee per land) treden aan in de finale van zaterdag. Later op woensdag komen er nog diverse voltigespecialisten in actie. Het voltigeklassement wordt momenteel aangevoerd door de Chinees Weng Hao (15,600).

WK-debutant Jermain Grunberg kwam in Kitakyushu door vallen op ringen, rekstok en voltige niet verder dan een meerkamptotaal van 74,965 punten. Daarmee staat hij na vijf subdivisies op de 24e plaats in het klassement. Met nog een groot aantal meerkampers te gaan, is die klassering niet toereikend voor de finale waarin de top 24 (met een maximum van twee per land) in actie komt.

Frank Rijken kwam na gedegen oefeningen op brug (14,133) en voltige (13,966) punten niet in de buurt van finaleplaatsen.

Meerkamper Casimir Schmidt meldde zich vanwege een enkel- en schouderblessure af voor de WK turnen. Afgelopen vrijdag kwam hij ten val tijdens een training op sprong.

Curry begint nieuwe NBA-seizoen met triple-double tegen Lakers

07.47 uur: Basketballer Stephen Curry heeft het nieuwe NBA-seizoen ingeluid met een triple-double, oftewel alle statistieken in de dubbele cijfers. Hij had daarmee een groot aandeel in de 121-114-zege van Golden State Warriors op Los Angeles Lakers.

Curry (33) kwam in het Staples Center tot 21 punten en voegde daar 10 assists en 10 rebounds aan toe. Jordan Poole maakte een punt minder voor de Warriors. De topschutter van de avond was LeBron James, die de Lakers met 34 punten niet aan een overwinning kon helpen.

De Lakers hadden een voorsprong van tien punten en gingen met nog 10 minuten te spelen ook met 90-89 aan de leiding. Door een reeks van negen punten op rij kwamen de Warriors op 98-90 en ze gaven het initiatief niet meer weg.

De Lakers begonnen het seizoen na zes nederlagen op een rij in de voorbereiding.