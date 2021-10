Sport Kort: Teamsprinters het snelst in kwalificaties WK baanwielrennen

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Duitse teamsprintsters verbeteren wereldrecord Nederland op WK

20.22 uur: De Duitse teamsprintsters hebben bij de WK baanwielrennen het wereldrecord van de Nederlandse vrouwen verbeterd. Pauline Sophie Grabosch, Lea Sophie Friedrich en Emma Hinze hadden voor hun drie ronden op de wielerpiste van Roubaix een tijd van 46,511 seconden nodig. Dat was een fractie sneller dan de oude toptijd, waarmee de Nederlandse vrouwen twee weken geleden de Europese titel veroverden (46,551).

De Oranje-teamsprintsters ontbreken op de WK omdat Nederland het afgelopen seizoen onder meer vanwege coronadreiging niet deelnam aan wedstrijden om de Nations Cup. Dat was een voorwaarde voor WK-deelname, waarna de internationale wielrenunie UCI met de reglementen in de hand Nederland onder meer uitsloot van de teamsprint bij de vrouwen. De mannen zijn als titelverdediger wel welkom.

De Duitse vrouwen, bij de EK tweede achter Nederland, reden hun tijd in de kwalificaties.

Teamsprinters het snelst in kwalificaties WK baanwielrennen

20.19 uur: De Nederlandse teamsprinters hebben bij de WK baanwielrennen in Roubaix de beste tijd gerealiseerd in de kwalificaties. Roy van den Berg, Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland kwamen over drie ronden uit op een tijd van 42,690. Alleen de Fransen bleven ook onder de 43 seconden: 42,965.

Nederland neemt het in de eerste ronde op tegen Japan, dat de achtste tijd had. Later op de avond volgt de finale en de strijd om het brons.

Nederland was de afgelopen drie jaar wereldkampioen en veroverde deze zomer ook de olympische titel. Twee weken geleden werden Van den Berg, Lavreysen en Hoogland nog Europees kampioen.

FIFA belegt topoverleg in december over toekomst van het voetbal

19.05 uur: De FIFA heeft een topoverleg ingepland voor maandag 20 december. Een van de belangrijkste onderwerpen op de agenda is het plan van voorzitter Gianni Infantino om het wereldkampioenschap voor landenteams voortaan om de twee jaar in plaats van om de vier jaar te organiseren.

„De FIFA wil alle meningen aanhoren in een grondig overlegproces. Het doel is overeenstemming te bereiken in het belang van iedereen”, aldus Infantino woensdag na een bestuursvergadering. De FIFA-voorzitter kreeg de voorbije dagen veel kritiek, vooral van de Europese landen, verenigd in de UEFA. Zij zien op dit moment nog niets in het plan. Datzelfde geldt voor de Zuid-Amerikaanse landen (CONMEBOL). Europese landen dreigden er zelfs al mee uit de FIFA te stappen als het plan toch wordt ingevoerd.

WK voor voetbalclubs begin 2022 in Emiraten

19.01 uur: Het WK voetbal voor clubs vindt vroeg in 2022 plaats in de Verenigde Arabische Emiraten. Dat heeft Gianni Infantino, de voorzitter van wereldvoetbalbond FIFA, bekendgemaakt na afloop van een bestuursvergadering.

Japan had de organisatie van het WK in september teruggegeven aan de FIFA. De Japanse voetbalbond wilde het toernooi vanwege de coronapandemie niet meer organiseren. De voetbalbond zei toen al naar een nieuwe organisator te gaan zoeken.

Het WK tussen zeven clubs vindt nu begin volgend jaar plaats in de Emiraten. De FIFA meldde dat de precieze details later zullen worden bekendgemaakt.

Het vorige WK voor clubs werd in februari van dit jaar gehouden in Qatar. Bayern München, de winnaar van de Champions League in 2020, won het toernooi.

Aanvaller Daka scoort vier keer voor Leicester in Europa League

19.01 uur: Leicester City heeft in de Europa League in een doelpuntrijk duel gewonnen van Spartak Moskou: 3-4. De Zambiaanse aanvaller Patson Daka maakte tussen de 45e en 79e minuut alle vier de treffers voor de Engelse club.

Met die doelpunten maakte Daka een achterstand van 2-0 ongedaan. Aleksandr Sobolev en Jordan Larsson scoorden voor Moskou. Sobolev zorgde in de 86e minuut ook nog voor de 3-4, maar verder kwam de Russische topclub niet. Oud-Ajacied Quincy Promes viel halverwege de tweede helft in bij Spartak Moskou.

Leicester City staat nu tweede in poule C met 4 punten uit drie duels. Spartak Moskou heeft 3 punten. Koploper Legia Warschau (6 punten) speelt donderdag de uitwedstrijd tegen Napoli (1 punt).

Duitse voetbalbond: Infantino begrijpt kritiek op WK-plannen

17.53 uur: De Duitse voetbalbond DFB denkt dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino zijn plannen voor een tweejaarlijks WK er niet zomaar doorheen drukt. „De Europese federaties hebben heel duidelijk gemaakt unaniem tegen de FIFA-plannen te zijn, met talloze argumenten”, aldus een woordvoerder van de Duitse bond tegen persbureau DPA. „Onze indruk is dat de FIFA-voorzitter open stond voor de argumenten en begrijpt dat het geen zin heeft om dit op deze manier te doen.”

Europese bonden gaven woensdag ook aan als laatste redmiddel te zien om de FIFA te verlaten in het geval het plan voor het organiseren van een WK om de twee jaar er toch doorheen komt.

Infantino wil het mondiale evenement graag vaker organiseren, onder meer omdat meer landen dan de kans hebben mee te doen. In online-bijeenkomsten konden bondscoaches van de landen aanschuiven om naar de plannen te luisteren. De KNVB wees de uitnodiging, net als Duitsland, af. „De KNVB vindt dat eerst de nationale bonden goed moeten worden ingelicht over deze ideeën.”

Vijf finales voor olympisch kampioen Hashimoto bij WK turnen

16.32 uur: Olympisch meerkampkampioen Daiki Hashimoto uit Japan heeft woensdag in eigen land bij de wereldkampioenschappen turnen de hoofdrol voor zich opgeëist. Hashimoto behaalde liefst vijf finales: in de meerkamp, op vloer, voltige, brug en rekstok.

In de meerkamp en aan rekstok, de nummers waarop hij afgelopen zomer olympisch kampioen werd, plaatste hij zich als eerste voor de finale. In de meerkamp was hij met 88,040 de sterkste turner in de kwalificaties, aan rek turnde hij naar 14,633 punten.

Carlos Edriel Yulo uit de Filipijnen, de wereldkampioen van 2019 op vloer, plaatste zich als eerste voor de eindstrijd op dat toestel (15,166). Yulo was ook de beste op brug (15,566). Op sprong gaat Nazar Chepurnyi uit Oekraïne als eerste door (14,833).

De Nederlandse turners slaagden er niet in om finaleplaatsen te bemachtigen. Debutant Loran de Munck kwam uiteindelijk nog het dichtst in de buurt met een elfde plaats op het toestel voltige (14,566 punten). Daarmee is hij reserve voor de finale waarin de beste acht turners zaterdag mogen aantreden.

WK-debutant Jermain Grunberg kwam in Kitakyushu door vallen op ringen, rekstok en voltige niet verder dan een meerkamptotaal van 74,965 punten. Daarmee eindigde hij uiteindelijk op plek 38 in het klassement. De beste 24 turners (met een maximum van twee per land) turnen de finale.

Frank Rijken kwam na gedegen oefeningen op brug (14,133) en voltige (13,966) niet in de buurt van finaleplaatsen en eindigde op respectievelijk de 33e en 17e plaats.

Meerkamper Casimir Schmidt moest zich vanwege een enkel- en schouderblessure terugtrekken.

Eerder deze week wisten turnsters Naomi Visser en Elze Geurts zich wel te plaatsen voor een finale bij de WK. Visser treedt donderdag aan in de meerkampfinale, Geurts komt zaterdag in actie in de finale op sprong.

Cricketers verliezen ook tweede wedstrijd bij WK T20

15.46 uur: De Nederlandse cricketers hebben ook hun tweede wedstrijd op het wereldkampioenschap T20 verloren. Namibië was in Abu Dhabi met zes wickets te sterk.

Oranje was het toernooi begonnen met een nederlaag tegen Ierland. Vrijdag is de laatste wedstrijd in ronde één, om 16.00 uur (Nederlandse tijd) tegen Sri Lanka.

Nederland moet bij de eerste twee landen eindigen om door te gaan naar de zogenoemde ’Super 12’. Die twaalf landen strijden om de wereldtitel.

Italiaanse renner Nizzolo stapt over naar Israel Start-Up Nation

14.59 uur: De Italiaanse wielrenner Giacomo Nizzolo stapt van Qhubeka NextHash over naar Israel Start-Up Nation. De ploeg was op zoek naar een explosieve renner voor de sprints.

„Gekeken naar mijn prestaties van de afgelopen jaren, hoop ik me te blijven verbeteren en alleen maar beter te worden. Milaan-Sanremo is mijn droomrace, dus ik zou daar heel graag op een goed niveau willen zijn, maar over het algemeen wil ik gewoon elke keer mijn kans grijpen als die er is”, aldus Nizzolo.

De 32-jarige Italiaan won dit seizoen een etappe in de Giro. Hij sprintte ook naar de zege in de Clasica de Almeria en het Circuito de Getxo. In Gent-Wevelgem bleek alleen Wout van Aert sneller dan de Europees kampioen van 2020.

Nizzolo verlaat Qhubeka NextHash na drie seizoenen. De Zuid-Afrikaanse formatie kampt met financiële problemen en kondigde al eerder aan voor 2022 geen licentie voor de WorldTour aan te vragen.

Dinsdag verruilde Victor Campenaerts Qhubeka NextHash voor zijn oude wielerploeg Lotto Soudal.

Stybar begint aan twaalfde seizoen bij Deceuninck - Quick-Step

12.59 uur: De Tsjechische renner Zdenek Stybar blijft bij de Belgische wielerploeg Deceuninck - Quick-Step. De 35-jarige Stybar heeft zijn aflopende contract met een jaar verlengd.

„Ik ben heel blij dat ik bij het team kan blijven. Het wordt mijn twaalfde jaar bij de ploeg en dat is een hele prestatie. Ik hoop mijn carrière hier over een paar jaar te beëindigen”, aldus Stybar, die een moeizaam seizoen kende.

„Ik miste de Tour door een knieprobleem en daardoor was ik ook niet op mijn normale niveau in de klassiekers. Daarna kwam ik dit jaar sterk terug in E3 Harelbeke en Gent-Wevelgem, maar ik had een hartritmeprobleem. Dus het was een heel moeilijk jaar, want ik moest weer vanaf nul opbouwen.”

Stybar won ooit Strade Bianche en boekte ook een ritwinst in zowel de Tour de France als de Vuelta.

Fans Paris Saint-Germain niet welkom in Marseille

12.42 uur: Fans van Paris Saint-Germain zijn komend weekend niet welkom bij de uitwedstrijd tegen Olympique Marseille. Daartoe heeft het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken woensdag besloten. Het duel wordt zondagavond gespeeld en begint om 20.45 uur.

„Uitwedstrijden van PSG verstoren vaak de openbare orde en bepaalde Marseille-fans vertonen vaak gewelddadig gedrag”, aldus het ministerie. De verhoudingen tussen Marseille en PSG staan al jaren op scherp.

Frankrijk heeft al enkele weken te maken met ongeregeldheden onder voetbalsupporters. Er vielen daarbij tientallen gewonden.

Ook het Nederlandse voetbal heeft sinds de terugkeer van fans in de stadions te maken met een flinke toename van supportersgeweld. Sinds het begin van het voetbalseizoen is er een grote toename van het aantal tuchtzaken bij de KNVB wegens wangedrag door supporters.

De KNVB onderzoekt maatregelen om deze ontwikkeling te stoppen. De kwestie wordt deze week besproken.

Waterpoloërs in EK-kwalificatie tegen Turkije, Oekraïne en Israël

12.39 uur: De Nederlandse waterpolomannen nemen het begin volgend jaar in de kwalificatie voor het EK van 2022 op tegen Turkije, Oekraïne en Israël. Het laatstgenoemde land is gastheer voor het kwalificatietoernooi, dat van 17 tot en met 20 februari wordt gehouden.

De beste twee landen van de poule kwalificeren zich voor het EK, dat van 27 augustus tot en met 10 september 2022 plaatsvindt in de Kroatische stad Split.

Italië, Spanje, Kroatië, Servië, Hongarije, Montenegro, Rusland en Griekenland, de top 8 van het vorige EK, zijn rechtstreeks geplaatst voor het EK. Oranje eindigde op het vorige WK, in Boedapest, als vijftiende.

De Nederlandse vrouwen, die vierde werden op het afgelopen EK, zijn al gekwalificeerd voor het komende Europese kampioenschap.

Willem II dicht bij overname stadion van gemeente

11.12 uur: Willem II is dicht bij de overname van het Koning Willem II Stadion, waarvan de gemeente momenteel eigenaar is. Beide partijen hebben een intentieovereenkomst getekend om een overdracht van het stadion mogelijk te maken.

„En dat in het jaar dat Willem II haar 125-jarig jubileum viert”, aldus algemeen directeur Martin van Geel. „Wat een symbolische waarde heeft het voor ons als club en voor onze supporters dat we juist in dit jaar mogelijk eigenaar van ons stadion, van ons huis, kunnen worden.” De Tilburgse voetbalclub is momenteel huurder.

Behalve de financiële voorwaarden is een belangrijk onderdeel van de afspraken ook het realiseren en het verbeteren van veiligheid en comfort in het stadion.

De gemeenteraad en de raad van commissarissen/aandeelhouders van de club moeten voor eind december van dit jaar een besluit nemen over de definitieve overeenkomst, aldus Willem II.

Het Koning Willem II Stadion heeft een capaciteit van ruim 14.500 toeschouwers.

Schaatsbond tot en met Spelen 2026 door met hoofdsponsor Daikin

10.31 uur: De KNSB heeft het sponsorcontract met hoofdsponsor Daikin verlengd tot en met de Olympische Winterspelen van 2026. De verbintenis zou medio 2022 aflopen.

„Deze overeenkomst geeft de KNSB een steviger financieel fundament op weg naar de Spelen van 2026”, aldus KNSB-directeur Herman de Haan. „Dit helpt om onze grote ambities voor het schaatsen en inlineskaten waar te maken.”

Daikin, wereldwijd marktleider op het gebied van airconditioning, ging in 2018 een samenwerking aan met de schaatsbond. Het Japanse bedrijf ondersteunt de volledige schaatssport, van breedte- tot en met topsport en in alle vijf de disciplines (langebaan, shorttrack, marathon, kunstrijden en inlineskaten). De afgelopen jaren was het bedrijf naamgever van de NK’s langebaan en inlineskaten.

Behalve Daikin zijn ook Lynk & Co en Nederlandse Loterij hoofdsponsor van de KNSB. Daikin is van de drie partijen de eerste die de samenwerking na 2022 voortzet in de volgende olympische cyclus, dus tot medio 2026.

De Spelen van 2026 worden van 6 tot en met 22 februari gehouden in Milaan en Cortina d’Ampezzo.

Olympische vlam in Beijing gearriveerd

09.01 uur: De olympische vlam voor de Olympische Winterspelen van 2022 is woensdagochtend, Nederlandse tijd, in Beijing gearriveerd. In de Chinese stad worden de Spelen van 4 tot en met 20 februari gehouden.

Later op woensdag is er een welkomstceremonie in Beijing, waarna de vlam enige tijd te bewonderen zal zijn in de Beijing Olympic Tower. Daarna volgt een tournee. Kort voor de Spelen start een estafettetocht, waarover de organisatie zich nog beraadt.

Spyros Capralos, de Griekse voorzitter van het Grieks olympisch comité, overhandigde de vlam dinsdag aan Yu Zaiqing, de vice-voorzitter van het Chinees olympisch comité en van Beijing 2022. „De olympische vlam zal nu naar de Chinese Muur reizen en langs andere delen van China en zo het licht van vrede en vriendschap brengen”, zei Yu.

De vlam werd maandag aangestoken in het Griekse Olympia.

Debutant De Munck uitgeschakeld op WK turnen

08.33 uur: Turner Loran de Munck is bij de WK turnen in Japan de voltigefinale misgelopen. De Munck, die na zijn optreden in de vierde subdivisie nog op de achtste plaats stond (14,566), is door Nariman Koerbanov uit Kazachstan verwezen naar een voorlopige negende plek in het klassement. Koerbanov turnde in de vijfde (van in totaal acht) subdivisie naar 15,000 punten.

De beste acht turners (met een maximum van twee per land) treden aan in de finale van zaterdag. Later op woensdag komen er nog diverse voltigespecialisten in actie. Het voltigeklassement wordt momenteel aangevoerd door de Chinees Weng Hao (15,600).

WK-debutant Jermain Grunberg kwam in Kitakyushu door vallen op ringen, rekstok en voltige niet verder dan een meerkamptotaal van 74,965 punten. Daarmee staat hij na vijf subdivisies op de 24e plaats in het klassement. Met nog een groot aantal meerkampers te gaan, is die klassering niet toereikend voor de finale waarin de top 24 (met een maximum van twee per land) in actie komt.

Frank Rijken kwam na gedegen oefeningen op brug (14,133) en voltige (13,966) punten niet in de buurt van finaleplaatsen.

Meerkamper Casimir Schmidt meldde zich vanwege een enkel- en schouderblessure af voor de WK turnen. Afgelopen vrijdag kwam hij ten val tijdens een training op sprong.

Curry begint nieuwe NBA-seizoen met triple-double tegen Lakers

07.47 uur: Basketballer Stephen Curry heeft het nieuwe NBA-seizoen ingeluid met een triple-double, oftewel alle statistieken in de dubbele cijfers. Hij had daarmee een groot aandeel in de 121-114-zege van Golden State Warriors op Los Angeles Lakers.

Curry (33) kwam in het Staples Center tot 21 punten en voegde daar 10 assists en 10 rebounds aan toe. Jordan Poole maakte een punt minder voor de Warriors. De topschutter van de avond was LeBron James, die de Lakers met 34 punten niet aan een overwinning kon helpen.

De Lakers hadden een voorsprong van tien punten en gingen met nog 10 minuten te spelen ook met 90-89 aan de leiding. Door een reeks van negen punten op rij kwamen de Warriors op 98-90 en ze gaven het initiatief niet meer weg.

De Lakers begonnen het seizoen na zes nederlagen op een rij in de voorbereiding.