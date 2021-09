Premium Het beste van De Telegraaf

Amsterdamse basisformatie én fitheid toonden ongelijk van Schmidt Ajax geeft signaal af met sterkste opstelling

Door Mike Verweij Kopieer naar clipboard

De basiself van Ajax viert de 0-1. Ⓒ ProShots

SITTARD - Ajax is ook na speelronde zes koploper van de Eredivisie. De Amsterdammers ravotten zelf wat in de speeltuin bij Fortuna Sittard (0-5) en legden daarmee de druk bij de concurrentie, die woensdag in actie komt. En passant gaf Erik ten Hag een signaal af: begin gewoon in je sterkste opstelling. Het is goed voor het ritme van de spelers, het vasthouden van de (blakende) vorm en negen van de tien tegenstanders op nationaal niveau wapperen na 45 minuten al met de witte vlag.