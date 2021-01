Alexander Albon in 2021 ook DTM-coureur

De Deutsche Tourenwagen Masters gaan dit jaar volledig op de schop. In het nieuwe tijdperk wordt gereden in GT3-auto’s. Met steun van Red Bull zal Albon meerdere races rijden, als zijn werk als reserve- en testcoureur van het Formule 1-team dat toelaat. De Nieuw-Zeelander Liam Lawson, een Red Bull-junior, gaat fulltime aan de slag in de DTM.

Wie het alternatief is voor Albon, als hij niet kan deelnemen, is nog niet bekend. Dat geldt ook voor het team waar de Red Bull-protegés voor gaan rijden.

Albon en Lawson zijn de eerste namen die voor het komende jaar zijn bevestigd. Wel zijn al vijf DTM-teams bekend. Twee met steun van Audi, twee met steun van McLaren en één met steun van Mercedes-Benz.