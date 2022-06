Medisch wonder Van Gerwen: ’Voel me goed en dan wil ik spelen’

Op de vraag of Noppert een dag later kan profiteren van een tegenstander als Van Gerwen die nog half in de lappenmand zit, zei Noppert: „Ik ga er niet van uit dat het makkelijk wordt.” Waarop Van Gerwen liet zien in het koppie al vlijmscherp te zijn. „Nee, daar zou ik maar niet van uitgaan”, zei hij met een grote grijns.

De hechtingen weerhielden Van Gerwen er niet van alweer pijlsnel in training te zijn. Hij gaf te kennen afgelopen zondag al zijn eerste pijlen weer te hebben gegooid, slechts een kleine week na de operatie die volgde op zijn Premier League-titel. Van Gerwen gaf zichzelf ’drie tot vier weken’, maar is na anderhalve week al ready. Er blijkt geen risico te zijn, liet hij weten. „Ik heb ze letterlijk gevraagd: kan er iets gebeuren waardoor ik weer meer last krijg, wat mij tegenhoudt op den duur? Toen zei de dokter: kapotmaken kan niet meer, dat heb ik al gedaan. Hij zei dat ik weer mocht gaan gooien, als ik me goed zou voelen. Dat heb ik gedaan. Ik voel me goed en dan wil ik ook spelen. Misschien ben ik daar teveel winnaar voor.”

Spannend moment

Zijn eerste worp was een spannend moment. „Heel erg spannend, want voor hetzelfde geld ga je beginnen met gooien en voel je een of andere rare steek ofzo”, aldus de drievoudig wereldkampioen. „Maar ik wist dat dit moest gebeuren om te zorgen dat ik nog lang meekan. Het is geen sprint, maar ik wil die marathon winnen. Dat ga ik doen.”

Samen met tegenstander Noppert, Vincent van der Voort, Dirk van Duijvenbode en Raymond van Barneveld, vormt Van Gerwen nu een team dat donderdag werd gepresenteerd. De ’TOTO Dart Kings’ moeten elkaar onder meer met hun ervaringen en data gaan helpen richting een hoger niveau.