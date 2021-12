Sport Kort: Kevin Durant na coronabesmetting weer beschikbaar voor Brooklyn Nets

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Rallyrijder Van Loon mist Dakar Rally na positieve coronatest

20.55 uur: Rallyrijder Erik van Loon heeft zich afgemeld voor de Dakar Rally. Hij stond op het punt af te reizen naar Saudi-Arabië, toen hij een positieve uitslag van zijn coronatest ontving. Van Loon zou voor de dertiende keer aan de Dakar Rally deelnemen.

„Alles stond klaar voor vertrek”, laat een teleurgestelde Van Loon weten. „Ik zou dinsdag naar Djedda vliegen. Het team van Overdrive Racing had alles klaar. We zouden met een volledig nieuw opgebouwde Toyota Hilux T1 gaan rijden en we waren perfect voorbereid. Toen kwam het bericht dat ik corona heb. Ik heb nergens last van, dus het nieuws komt ook als een donderslag bij heldere hemel.”

Bernhard ten Brinke neemt de ticket van Van Loon voor de Dakar Rally over. „Met minimale voorbereiding ga ik 100 procent geven om er een succes van te maken”, laat hij weten.

De 44e editie van de Dakar Rally begint op 1 januari en eindigt op 14 januari in Saudi-Arabië.

Durant terug van coronabesmetting

20.31 uur: Kevin Durant kan donderdag weer meedoen bij Brooklyn Nets, de koploper in de oostelijke divisie van de Amerikaanse NBA. De sterspeler staat niet meer op de lijst van spelers die besmet zijn met corona of in nauw contact zijn geweest met een besmette speler. Durant is momenteel de topscorer in de NBA. Hij ontbrak in de ploeg sinds 18 december.

Bij de Nets komt eindelijk weer wat lucht in de ploeg, want center LaMarcus Aldridge is ook weer speelgerechtigd, evenals Kyrie Irving. De guard moet nog even wachten voordat hij zijn opwachting kan maken bij de Nets, want hij is niet gevaccineerd en mag vanwege de regelgeving in de staat New York geen thuiswedstrijden spelen. Brooklyn treft donderdag Philadelphia 76ers in eigen huis.

Brooklyn Nets raakte door een uitbraak van het coronavirus in de ploeg zoveel spelers kwijt, dat drie duels moesten worden uitgesteld.

Handballers verliezen in Polen oefenduel van Japan

18.58 uur: De Nederlandse handballers hebben in de Poolse stad Gdansk een oefenwedstrijd tegen Japan met 33-30 verloren. Bij rust was de stand 16-16 en in de tweede helft ging het ook lang gelijk op. In de laatste 5 minuten namen de Japanners afstand. Dani Baijens en Ephrahim Jerry waren de topscorers voor Nederland met ieder 5 goals.

De wedstrijd was de eerste in een vierlandentoernooi. De ploeg van bondscoach Erlingur Richardsson speelt woensdag tegen Tunesië en donderdag tegen gastheer Polen. Daarna volgt begin januari nog een tweeluik tegen Zweden. Vervolgens maakt Oranje zich op voor het EK, dat van 13 tot en met 30 januari wordt gehouden in Hongarije en Slowakije. Het Nederlands team is ingedeeld in groep B met Portugal, Hongarije en IJsland en speelt alle poulewedstrijden in Boedapest.

Chelsea vreest ernstige blessure linksback Chilwell

17:17 uur Chelsea vreest dat het de rest van het seizoen geen beroep meer kan doen op Ben Chilwell. De 25-jarige linksback heeft volgens veel Engelse media vorige maand waarschijnlijk schade aan een voorste kruisband opgelopen tijdens een duel met Juventus in de Champions League.

Chelsea hoopte aanvankelijk dat Chilwell na zes weken weer bij de selectie zou kunnen aansluiten. Maar de club zou nu uitkijken naar een linksback die Chilwell kan vervangen. Marcos Alonso speelde de laatste duels als linksback bij Chelsea.

Harrie Lavreysen pakt ook nationale titel op keirin

14:25 uur Baanwielrenner Harrie Lavreysen heeft in Apeldoorn na zijn winst op de sprint ook de nationale titel op het onderdeel keirin veroverd. De regerend wereldkampioen op het onderdeel, waarbij zes renners in eerste instantie aangedreven door een derny sprinten om de winst, begon zijn sprint vanuit de laatste positie. Hij passeerde vervolgens het hele veld.

Sam Ligtlee pakte het zilver, het brons was voor Tijmen van Loon. Daarmee was het podium identiek aan dat van de sprint op maandag.

Zesde zege Dominik Paris in afdaling Bormio

13:25 uur De Italiaanse skiër Dominik Paris heeft voor de zesde keer in zijn carrière de afdaling om de wereldbeker in Bormio gewonnen. De 32-jarige Paris klokte 1.54,63 op de flanken van de Stelvio en was 0,24 seconde sneller dan de Zwitser Marco Odermatt, die de tweede tijd neerzette. Een andere Zwitser, Niels Hintermann, eindigde als derde.

Paris boekte in 2012 al zijn eerste zege in Bormio, een klassieker onder de afdalingen. Hij vervolgde met overwinningen in 2017, 2018 en twee in 2019. De Italiaan nam door zijn eerste wereldbekerzege van deze winter de leiding in het klassement van de afdaling. Odermatt verstevigde zijn leidende positie in de algemene stand.

FC Barcelona meldt ook positieve coronatest Jordi Alba

12.40 uur: Bij FC Barcelona heeft opnieuw een speler positief getest op het coronavirus. Het betreft ditmaal verdediger Jordi Alba. „Hij verkeert in goede gezondheid en bevindt zich thuis in isolatie”, liet de club weten. „De besmetting is gemeld bij de betrokken instanties.”

Maandag meldde Barcelona al dat Clément Lenglet en Dani Alves, eveneens verdedigers, met het coronavirus zijn besmet. Net als Alba ontbraken zij dinsdag op de eerste training na de kerst. Barcelona, dat na achttien speelronden op de zevende plek staat

Dominic Thiem mist ook Australian Open

11.09 uur: De Oostenrijkse tennisser Dominic Thiem heeft zijn rentree opnieuw uitgesteld. Thiem, winnaar van de US Open in 2020, is al sinds juni niet meer in actie gekomen vanwege een polsblessure. Hij hoopte aan de Australian Open te kunnen deelnemen, maar meldt nu pas eind januari terug te willen keren op de baan.

Thiem, een jaar geleden nog de nummer 3 van de wereld, had zich al eerder afgemeld voor het landentoernooi om de ATP Cup en het toernooi van Sydney, waar tennissers zich voorbereiden op het eerste grandslamtoernooi van het jaar. Hij wil nu eind januari in Argentinië zijn rentree maken. „We denken dat dat een beter moment is om terug te keren”, meldde de 28-jarige Oostenrijker op Twitter. Hij blesseerde zich in juni op het Mallorca Open.

Thiem had deze maand willen deelnemen aan een demonstratietoernooi in Dubai, maar kreeg daar tijdens de training een terugslag: „Nu gaat het weer goed. Mijn pols is in orde en ik kan normaal trainen.”

De Australian Open beginnen op 17 januari.

Nieuwe trainer moet Alavés behoeden voor degradatie

10.34 uur: Met een trainerswissel hoopt de Spaanse voetbalclub Alavés degradatie uit La Liga te voorkomen. De Baskische club stelde dinsdag José Luis Mendilibar aan als opvolger van Javier Calleja. Alavés staat momenteel achttiende, niet voldoende voor handhaving op het hoogste niveau in Spanje.

De 43-jarige Calleja was eerder coach van Villarreal en werd in april aangesteld als hoofdcoach van Alavés dat ook toen in degradatiegevaar verkeerde. Calleja voorkwam een aftocht naar het tweede niveau maar moet nu, na zes duels op rij zonder overwinning, vertrekken.

De 60-jarige Mendilibar was eerder onder meer coach van Eibar, Athletic, Valladolid en Osasuna. Hij tekende een contract tot het einde van het seizoen en zit op 2 januari in de derby tegen Real Sociedad voor het eerst op de bank.

De schans in Garmisch-Partenkirchen. Ⓒ AFP

Vierschansentournee denkt aan wedstrijden voor vrouwen

07.55 uur: Het is de bedoeling dat de Vierschansentournee, de competitie voor skispringers rond oud en nieuw, ook een wedstrijd voor vrouwen krijgt. Volgens toernooivoorzitter Peter Kruijer zijn de lokale organisatoren in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck en Bischofshofen het daarover inmiddels eens. „We zouden daarmee dus snel kunnen beginnen”, zei Kruijer zonder er een datum op te plakken.

De vrouwen, voor wie skispringen sinds Sotsji 2014 op het programma van de Winterspelen staat, hebben voor het eerst wedstrijden op oudjaarsdag en op 1 januari, maar dan in het Sloveense Ljubno. Kruijer wil de plannen komend voorjaar bespreken met de internationale bond FIS en hoopt het jaar erop de vrouwen te kunnen verwelkomen. De van oorsprong Nederlandse Sara Marita Kramer is een van de topspringsters. Ze komt uit voor Oostenrijk, het land waar ze is opgegroeid.

Memphis Grizzlies verrassen Phoenix Suns

07.28 uur: Phoenix Suns heeft tegen Memphis Grizzlies de tweede nederlaag op rij geleden. Dat overkwam de ploeg dit seizoen in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA pas een keer eerder. Nadat zaterdag koploper Golden State Warriors in Phoenix kwam winnen, was de thuisploeg nu niet opgewassen tegen Memphis Grizzlies. De verrassende nederlaag kwam tot stand door een score van Ja Morant in de slotseconden: 113-114.

Mikal Bridges miste daarna met een poging van afstand de mogelijkheid zijn ploeg alsnog aan de overwinning te helpen. Morant had met 33 punten sowieso een belangrijk aandeel in de winst van zijn ploeg, een subtopper in de westelijke divisie waar de Suns en de Warriors heersen. Ook Desmond Bane was met 32 punten, een persoonlijk record, belangrijk voor de ploeg uit Memphis die in het laatste kwart een voorsprong van 14 punten had zien verdampen.

Bij de Suns was Devin Booker de topschutter met 30 punten. De ploeg miste basisspelers Deandre Ayton en Jae Crowder, die vanwege het coronaprotocol van de NBA niet mee mochten doen. Hetzelfde gold voor De’Anthony Melton en Dillon Brooks bij Memphis. Ook zij zijn positief getest dan wel in contact geweest met een besmet persoon.