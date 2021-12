Sport Kort: Vierschansentournee denkt aan wedstrijden voor vrouwen

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Vierschansentournee denkt aan wedstrijden voor vrouwen

07.55 uur: Het is de bedoeling dat de Vierschansentournee, de competitie voor skispringers rond oud en nieuw, ook een wedstrijd voor vrouwen krijgt. Volgens toernooivoorzitter Peter Kruijer zijn de lokale organisatoren in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck en Bischofshofen het daarover inmiddels eens. „We zouden daarmee dus snel kunnen beginnen”, zei Kruijer zonder er een datum op te plakken.

De vrouwen, voor wie skispringen sinds Sotsji 2014 op het programma van de Winterspelen staat, hebben voor het eerst wedstrijden op oudjaarsdag en op 1 januari, maar dan in het Sloveense Ljubno. Kruijer wil de plannen komend voorjaar bespreken met de internationale bond FIS en hoopt het jaar erop de vrouwen te kunnen verwelkomen. De van oorsprong Nederlandse Sara Marita Kramer is een van de topspringsters. Ze komt uit voor Oostenrijk, het land waar ze is opgegroeid.

Memphis Grizzlies verrassen Phoenix Suns

07.28 uur: Phoenix Suns heeft tegen Memphis Grizzlies de tweede nederlaag op rij geleden. Dat overkwam de ploeg dit seizoen in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA pas een keer eerder. Nadat zaterdag koploper Golden State Warriors in Phoenix kwam winnen, was de thuisploeg nu niet opgewassen tegen Memphis Grizzlies. De verrassende nederlaag kwam tot stand door een score van Ja Morant in de slotseconden: 113-114.

Mikal Bridges miste daarna met een poging van afstand de mogelijkheid zijn ploeg alsnog aan de overwinning te helpen. Morant had met 33 punten sowieso een belangrijk aandeel in de winst van zijn ploeg, een subtopper in de westelijke divisie waar de Suns en de Warriors heersen. Ook Desmond Bane was met 32 punten, een persoonlijk record, belangrijk voor de ploeg uit Memphis die in het laatste kwart een voorsprong van 14 punten had zien verdampen.

Bij de Suns was Devin Booker de topschutter met 30 punten. De ploeg miste basisspelers Deandre Ayton en Jae Crowder, die vanwege het coronaprotocol van de NBA niet mee mochten doen. Hetzelfde gold voor De’Anthony Melton en Dillon Brooks bij Memphis. Ook zij zijn positief getest dan wel in contact geweest met een besmet persoon.