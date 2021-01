Ødegaard debuteert voor Arsenal met remise tegen United

Door het puntenverlies kan nummer 2 United zondag worden ingehaald door Leicester City, dat op eigen veld tegen Leeds United speelt. United heeft drie punten minder dan koploper en stadgenoot Manchester City, dat eerder op de dag met 1-0 won van Sheffield United en nog een wedstrijd tegoed heeft.

Bij Arsenal maakte Martin Ødegaard zijn debuut; hij viel in de 83e minuut in. De Noor wordt tijdens de tweede seizoenshelft gehuurd van Real Madrid. Arsenal kon niet beschikken over Pierre-Emerick Aubameyang, die zijn zieke moeder heeft bezocht en daardoor al enige tijd in de wedstrijdselectie ontbreekt. Bij United bleef Donny van de Beek de hele wedstrijd op de bank.

Manchester United is al achttien uitduels in de competitie op een rij ongeslagen, een record. Tussen december 1998 en september 1999 bleef United in zeventien opeenvolgende competitiewedstrijden zonder nederlaag. Arsenal, dat maar negen van de 21 wedstrijden won, staat achtste.

City blijft winnen

Manchester City blijft ondertussen maar winnen. Het leek er even op dat de club voor rust flink uit zou halen, net zoals afgelopen dinsdag toen het West Bromwich Albion alle hoeken van het veld liet zien met een 0-4 ruststand. Ook nu was het vroeg raak. Ferran Torres zette sterk door in een duel met twee tegenstanders, waarna zijn voorzet afgerond werd door Gabriel Jesus.

Gabriel Jesus schiet de 1-0 tegen de touwen. Ⓒ ANP/HH

Daarna vergat Manchester City eigenlijk om de 2-0 te maken, waardoor het Sheffield in leven hield. David Silva en Gabriel Jesus hadden met name zorgvuldiger met de geboden kansen om moeten gaan. De hekkensluiter van de Premier League was echter niet in staat om zelf veel te creëren en dus werd het een nipte overwinning voor de koploper.

Voor City was het al de twaalfde overwinning op een rij in alle competities.

Winst voor Van Aanholt en Riedewald

Verder won Crystal Palace met Patrick van Aanholt in de basis met 1-0 van Wolverhampton Wanderers. Eberechi Eze maakte na een uur de enige treffer van de wedstrijd. Op dat moment stond ook de in de pauze ingebrachte Jaïro Riedewald al op het veld. Bij de Wolves werd Ki-Jana Hoever kort na het doelpunt gewisseld.

Het degradatieduel tussen West Bromwich Albion en Fulham eindigde in 2-2. Bij Fulham viel Kenny Tete vlak voor tijd in.

