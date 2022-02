UEFA breekt met Russische sponsor Gazprom

„De beslissing gaat met onmiddellijke ingang in en betreft alle bestaande afspraken, in de Champions League, bij de interlands voor nationale teams en EURO 2024”, staat in een korte verklaring van de UEFA.

Het weren van de Russen is de sanctie voor de inval van legertroepen in Oekraïne. De UEFA en wereldvoetbalbond FIFA schorsten Rusland maandag tot nader order van het internationale voetbal. De sponsordeal tussen Gazprom en UEFA liep al sinds 2012 en heeft naar verluidt een waarde van 40 miljoen euro per seizoen.

Eerder maandag meldde de Duitse voetbalclub Schalke 04 al dat er een definitief einde was gemaakt aan de relatie met hoofdsponsor Gazprom. De club had eerder al de reclame-uitingen van het Russische aardgasbedrijf van het shirt gehaald. De deal liep nog tot 2025 en leverde de voetbalclub zo’n 9 miljoen euro per jaar op.