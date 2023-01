Blunder: pornogeluiden te horen in voetbalprogramma van Gary Lineker

Presentator Gary Lineker wilde naar het veld gaan met verslaggever ter plekke Alan Shearer, maar ineens werden er luid en duidelijk pornogeluiden afgespeeld, te horen uit miljoenen tv’s in het Verenigd Koninkrijk. Liefst tien minuten lang ging het grapje door op de Britse openbare omroep.

Lineker wist even niet waar hij het moest zoeken. ,,Dit geluid had ik niet verwacht. Het is wat rumoerig hier, maar we gaan naar Alan Shearer”, zo liet hij Shearer met een grap weten. Om te vervolgen: ,,Ik weet niet precies wie deze geluiden aan het sturen is of dat het komt van iemands telefoon.”

Tekst gaat verder onder de tweet:

,,Wil je ophouden met het maken van die geluiden?”, riep Lineker vervolgens naar analist Danny Murphy.

Tekst gaat verder onder de tweet:

Lineker tweette even later dat het zou gaan om een grap met een vastgetapete telefoon. ,,Deze sabotage was leuk.”