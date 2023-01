VIDEO Pornogeluiden in voetbalshow Match of the Day blijken ’sabotage’ door YouTuber

Op het moment dat presentator Gary Lineker vanuit de studio een gesprek aanging met verslaggever Alan Shearer ter plekke ging het ineens los met gekreun en gehijg, te horen voor miljoenen televisiekijkers in het Verenigd Koninkrijk. Ongeveer tien minuten lang ging het spektakel door.

Lineker wist niet waar hij het moest zoeken. ,,Dit had ik niet verwacht. Het is wat rumoerig hier. Ik weet niet precies wie deze geluiden aan het sturen is of dat het komt van iemands telefoon. Wil je ophouden met het maken van die geluiden?”, riep de oud-prof en presentator uiteindelijk gekscherend naar analist Danny Murphy.

Later tweette Lineker een foto van een telefoon, die enkele dagen eerder was achter gelaten door een YouTuber. ,,Deze sabotage was leuk.” De verantwoordelijke grappenmaker zette dezelfde avond nog een video online waarin zijn actie te zien was.

Bekijk hier de video van de YouTuber: