Kylian Mbappé vindt in blessuretijd beslissende gaatje tegen Real Madrid

Daar zag het tot de 94e minuut niet naar uit, en dat mocht vooral Lionel Messi zich aanrekenen. De Argentijn faalde na een uur spelen vanaf de stip nadat Dani Carvajal Mbappé onderuit had gehaald. Thibaut Courtois keerde de niet al te best ingeschoten strafschop van de man die afgelopen zomer naar Parijs kwam.

Georginio Wijnaldum en Xavi Simons zagen vanaf de bank hoe de thuisclub voor rust al de beste kansen kreeg. Angel di Maria kreeg de grootste, maar hij schoot in kansrijke positie hoog over. Ook Mbappé en Nuno Mendes doken gevaarlijk op in het Madrileense penaltygebied, maar wisten niet tot scoren te komen.

Een strafschop is dinsdagavond niet aan Lionel Messi besteed. Hij moet zijn meerdere erkennen in Thibaut Cortois. Ⓒ REUTERS

Na rust trad Courtois niet alleen goed op bij de penalty van Messi, maar stond hij ook op zijn post bij opnieuw een inzet van Mbappé. Uiteindelijk had de jonge Fransman tóch het laatste woord. In de vierde minuut van de blessuretijd schoot hij door de benen van Courtois raak. Real Madrid creëerde zo goed als niets. Karim Benzema en Vincius Junior konden aanvallend niets klaarspelen, en waar de ploeg ermee leek weg te komen dat ze zich beperkte tot verdedigen, kreeg het in de slotminuut het deksel op de neus.

Bekijk hier de uitslagen en het programma in de Champions League