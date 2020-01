Ajax hoopt nu op komst Antony in de zomer

De vleugelspits was deze maand nog niet haalbaar voor de Amsterdammers, al is er wel een maar.

Er is goede hoop bij de diverse betrokkenen dat Antony op korte termijn kan worden gestrikt als zomeraanwinst in de Johan Cruijff ArenA. Zijn huidige club São Paulo en Ajax zijn elkaar dicht genaderd, en de speler is enthousiast over een verhuizing naar Amsterdam.

De aanvaller probeert zich momenteel met de olympische ploeg van Brazilië voor de Zomerspelen in Tokio te kwalificeren. Afgelopen jaar probeerden ook onder meer Borussia Dortmund en RB Leipzig Antony in te lijven, maar de pogingen van beide Duitse clubs om tot een akkoord te komen met São Paulo waren tevergeefs.