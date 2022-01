Coronavirus sluipt ook trainingskamp Ajax binnen

De Amsterdammers vertrokken maandag na een uitgebreide testronde naar Portugal voor een trainingsweek in Quinta do Lago. Omdat iedereen negatief testte en Ajax in een perfecte bubbel kan verblijven met een eigen vliegtuig en afgeschermde locatie in de Algarve durfde de regerend kampioen het trainingskamp wel aan.

Inmiddels is echter duidelijk geworden, dat Ajax de dans niet gaat ontspringen. Uit een testronde is naar voren gekomen dat er ook besmettingen zijn in de Ajax-groep in Portugal. Over hoeveel besmettingen het gaat, is niet bekend. Ajax houdt de situatie nauwlettend in de gaten, blijft spelers en stafleden intensief testen en zet degenen die positief getest hebben apart van de groep.