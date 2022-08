Premium Het beste van De Telegraaf

Analyse Willem Held Geslaagd sportfestijn in München inspireert Duitsers tot olympische dromen

De Nederlandse estaffetteloopsters op het overvolle podium na goud op de 4x400 meter. Ⓒ ANP/HH

München - Er valt genoeg te zeuren over de beperkte sportieve waarde en de slechte planning van de ’European Championships’ in München. Maar dat is te makkelijk, want na twee coronajaren kunnen sportbestuurders het niet snel goed doen. Dit jaar is nu eenmaal propvol met al dan niet verschoven sportevenementen die elkaar soms beconcurreren. Maak er maar het beste van.