Eerste zege NEC in De Goffert na rentree in Eredivisie

NEC begon prima aan het duel. Al in de 4e minuut opende Ali Akman de score met een fraai schot in de verre hoek. Vlak voor de rust kwam ook Jonathan Okita tot scoren met een schot in de verre hoek: 2-0. e PEC was alleen met een inzet van Dean Huiberts op de paal even gevaarlijk.

Na de rust waren de beste kansen opnieuw voor NEC. Akman en Okita waren dicht bij 3-0. PEC trachtte zonder veel overtuiging en creativiteit de achterstand te verkleinen.

Teleurstelling bij Slobodan Tedic van PEC Zwolle na de 2-0 voor NEC. Ⓒ ANP

PEC Zwolle beleeft een povere competitiestart onder leiding van de teruggekeerde coach Art Langeler. De eerste wedstrijd, thuis tegen Vitesse, ging eveneens verloren (0-1). Sam Kersten moest in Nijmegen in de slotfase ook nog met rood van het veld na een charge op een doorgebroken speler.

