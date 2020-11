Live Eredivisie: Comfortabele voorsprong Ajax tegen Heracles

Volg vanaf 12.15 uur alle duels via onze live scorebord, met de opstellingen, doelpuntenmakers en extra diepgaande statistieken.

Ajax is om 12:15 uur begonnen met Zakaria Labyad in de basis. Hij start als meest aanvallende middenvelder van de club uit Amsterdam. Labyad maakte twee weken geleden een goede indruk als middenvelder tijdens het uitduel met FC Utrecht (0-3). In de voorbereiding op het seizoen kreeg hij een kans als centrumspits. Lassina Traoré is tegen Heracles de centrumaanvaller van Ajax. Hij vormt de voorhoede met David Neres en Dusan Tadic.

Vitesse is momenteel koploper, mede omdat de Arnhemmers zaterdagavond gelijkspeelde tegen FC Groningen. Daardoor heeft Vitesse na negen duels één punt meer dan Ajax, dat dus wel een wedstrijd minder heeft gespeeld.

Feyenoord reist af naar Limburg, waar Fortuna Sittard als tegenstander wacht. Verder treedt PSV in Enschede aan tegen FC Twente en ontvangt AZ in eigen huis FC Emmen.

Programma Eredivisie

12.15 uur: Ajax - Heracles Almelo

14.30 uur: Fortuna Sittard - Feyenoord

14.30 uur: Sparta Rotterdam - ADO Den Haag

16.45 uur: FC Twente - PSV

16.45 uur: RKC Waalwijk - sc Heerenveen

20.00 uur: AZ - FC Emmen

Bekijk ook de uitslagen, het programma en de stand in de Eredivisie.