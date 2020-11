Live Eredivisie: PSV snel op voorsprong tegen FC Twente

Volg vanaf 12.15 uur alle duels via onze live scorebord, met de opstellingen, doelpuntenmakers en extra diepgaande statistieken.

Lassina Traoré, David Neres en Zakaria Labyad scoorden voor rust. Dusan Tadic en Labyad troffen in de tweede helft doel.

Ajax viert de snelle 1-0 tegen Heracles Almelo. Ⓒ ANP

Feyenoord bleek in Sittard te sterk voor Fortuna. De hekkensluiter in de Eredivisie kwam nog wel verrassend op voorsprong door een bliksemsnelle treffer na 30 seconden. Een prachtgoal van Marcos Senesi en twee benutte penalty's van Steven Berghuis zorgden er alsnog voor dat Feyenoord met de volle winst op zak kon terugreizen naar Rotterdam.

Naast Ajax en Feyenoord komen ook PSV en AZ in actie.

Spelers van Feyenoord vieren de 1-1. Ⓒ ANP

PSV zonder Götze tegen FC Twente

PSV kan in de uitwedstrijd tegen FC Twente niet beschikken over Mario Götze. De Duitse spelmaker is niet geheel fit en ontbreekt in de selectie van trainer Roger Schmidt. Noni Madueke neemt de positie van Götze over.

De basisopstelling van PSV is verder ongewijzigd in vergelijking met de laatste competitiewedstrijd, twee weken geleden tegen Willem II (3-0).

PSV komt bij winst op gelijke hoogte met nummer 2 Vitesse.

Later op de avond ontvangt AZ in eigen huis nog FC Emmen.

