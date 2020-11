Live Eredivisie: Tiental Feyenoord leidt na snelle achterstand bij Fortuna

Volg vanaf 12.15 uur alle duels via onze live scorebord, met de opstellingen, doelpuntenmakers en extra diepgaande statistieken.

Lassina Traoré, David Neres en Zakaria Labyad scoorden voor rust. Dusan Tadic en Labyad troffen in de tweede helft doel.

Ajax viert de snelle 1-0 tegen Heracles Almelo. Ⓒ ANP

Naast Ajax komen ook Feyenoord, PSV en AZ in actie.

Feyenoord met drie wijzigingen tegen Fortuna Sittard

Feyenoord kent een waslijst aan afwezigen onder wie Justin Bijlow, Tyrell Malacia, Ridgeciano Haps Leroy Fer en Uros Spajic. Er is ook goed nieuws voor trainer Dick Advocaat. Spits Nicolai Jørgensen is weer fit genoeg om te spelen in Sittard tegen Fortuna, waardoor Bryan Linssen op zijn favoriete positie links voorin kan staan. Jørgensen begint aan zijn honderdste wedstrijd in de eredivisie.

Verder treedt PSV in Enschede aan tegen FC Twente en ontvangt AZ in eigen huis FC Emmen.

Programma Eredivisie

12.15 uur: Ajax - Heracles Almelo

14.30 uur: Fortuna Sittard - Feyenoord

14.30 uur: Sparta Rotterdam - ADO Den Haag

16.45 uur: FC Twente - PSV

16.45 uur: RKC Waalwijk - sc Heerenveen

20.00 uur: AZ - FC Emmen

