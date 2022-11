Van Persie toont ambitie: oud-Feyenoorder start met hoogste trainersopleiding

De deelname van Van Persie en Melvin Boel, die beiden trainer zijn in de Feyenoord Academy, werd dinsdag al bekend. Van Persie, topscorer aller tijden van Oranje, is momenteel trainer van Feyenoord Onder 16.

Maduro is op dit moment assistent-trainer bij Almere City. De oud-international speelde in het verleden voor onder meer Ajax, Valencia, Sevilla en FC Groningen. Kreek, de huidige assistent-trainer van Jong Ajax, kwam in Nederland uit voor Ajax, Vitesse en Willem II.

Hoofdtrainer in betaald voetbal

De andere deelnemers zijn Tim Bakens, Corina Dekker, Sander Duits, Patrick Greveraars, Nicky Hofs, Edwin Linssen, Ruben den Uil en Henri van der Vegt.

Na het doorlopen van de opleiding mogen de deelnemers zelfstandig aan het werk als hoofdtrainer in het betaald voetbal. De deelnemers zijn eerst geselecteerd op hun trainersservaring, waarna een selectiescreening en groen licht van de toelatingscommissie UEFA Pro volgde.