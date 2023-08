Dag 20: Ik zal haarfijn uitleggen waarom we hier te maken hebben met journalistje pesten

Ik wil even één ding met de ambassadeur afspreken, ik weet dat jij dit leest ouwe NAC-hooligan: we gaan het nu niet opnieuw over de bounty-eilanden hebben waar het VOC-woord ook moet worden verspreid, dat de ambassade consulaire hulp verleent bij een verloren paspoort en dat er in Nieuw-Zeeland een winkel is die Amelandse gatenkaas verkoopt.

Nee, liever wat uitgaantips. Denk volgaarne effe mee met de Royal Dutch Press, inmiddels máánden van huis, goed voor scheurbuik en twee loszittende hoektanden. Het sympathieke Cubastreet-buurtje, wat een prachtige vismarkt hebben ze daar, kent inmiddels geen geheimen meer voor ons. Dank alvast.

Aan het begin van de avond zal er weer een tafeltjessessie plaatsvinden. Dat gaat als volgt: de media-afdeling van Team Andries verzint een lijstje met een naam of acht en daar moeten we het mee doen. Nu kunt u denken: prima toch? Ja dat kan. Maar ik zal haarfijn gaan uitleggen waarom we hier te maken hebben met journalistje pesten. Jezus Koen, kan je even kappen met snurken? Ik probeer hier in het vliegtuig even een stukje te tikken.

Om te beginnen: waar zijn de tijden gebleven dat wij journalisten gewoon een international konden aanvragen, zónder het bestaan van een lijstje? We vliegen geen 45.000 kilometer om nul keer wat uitgebreider met Lieke Martens van gedachten te mogen wisselen. Al is het alleen maar om dat we, of ik, laat ik voor mezelf spreken, geniet van onze beste speelster, helemaal in haar samenspel met Esmee Brugts. Bovendien: haar mening telt.

Zeker nu crunchtime is aangebroken en de kwartfinale tegen Spanje nadert, hebben we niks aan reserves, met alle respect. Het thuisfront schreeuwt om de sterren. Goed, Damaris Egurrola, beschikkend over een Spaans paspoort, en de tegen Zuid-Afrika uitstekend spelende doelvrouwe Daphne van Domselaar staan nu op de lijst, maar die twee hebben we na de zege op Zuid-Afrika al uitgebreid gesproken. Dat hebben de media-dames van de KNVB echt wel gezien, want ze staan tijdens de interviews vaak mee te luisteren en kijken om de twintig seconden wat opzichtig op hun horloge.

Dan is er de informatievoorziening, die doet denken aan die van de Sovjet-Unie uit de jaren zeventig. Als de correspondent van het ANP, die de oversteek van Australië naar Nieuw-Zeeland net als ik later maakte dan de Leeuwinnen, bij de persafdeling van de KNVB informeert of er nog personele problemen zijn bij de Leeuwinnen, krijgt hij een ontkennend antwoord.

Vlak voordat ANP-Tjeerd zijn stukje wil doorsturen, brengt de NOS dat Merel van Dongen op de (open) training kermend van de pijn met een enkelblessure is afgevoerd, Lineth Beerensteyn niet meetrainde en Damaris last blijkt te hebben van haar enkel. Ja hoor is even KNVB: wij zijn niet van de gesubsidieerde media. Laat staan dat wij op schoolreisje zijn.

Maar het bezoek aan Australië-Denemarken maakte veel, zo niet alles goed. Wat een sfeer. Na afloop spraken Tjeerd en ik tien minuten met Ellie Carpenter, de nationale knuffelbeer van de Aussies en de sympathieke vriendin van Daniëlle van de Donk. Graag had ik de groeten willen overbrengen, maar ‘Daan’ is morgen tafeltjessessie-vrij.