Van der Poel: ’Vlaanderen ligt mij beter, maar kan ook in Roubaix winnen’

„Een goede verkenning kan geen kwaad, want je rijdt hier maar een keer per jaar. Je komt hier minder vaak dan op de wegen van de andere grote klassiekers”, vertelt Van der Poel na afloop van zijn verkenrondje van de Hel van het Noorden. Bovendien heeft het weer in Parijs-Roubaix grote invloed op de staat van het parcours. „Misschien zal er nog wat modder zijn, maar niet zoveel als twee jaar geleden. Ik denk dat het vooral droge kasseien zijn.”

Goed hersteld

„Mijn benen zijn in ieder geval goed, al in de Scheldeprijs voelde ik dat ik goed hersteld was van de Ronde van Vlaanderen”, zegt de nummer drie van Parijs-Roubaix van 2021. „Die wedstrijd past mij wel iets beter, maar als ik net zulke goede benen heb als in de Ronde, dan moet ik hier ook mee kunnen doen om winst.”

De winnaar van de Ronde van Vlaanderen, Tadej Pogacar, is er in ieder geval niet bij zondag. „Ik denk dat wij vaak iets aan elkaar hebben, maar dat geldt eigenlijk altijd wel met sterke renners, dan is het makkelijker om koers te maken. Afgelopen jaar heeft Pogacar in de kasseirit in de Tour de France ook bewezen goed over dit soort stroken te kunnen rijden, dus ik sluit niet uit dat hij in de toekomst komt meedoen.”

Ook zonder hem blijven er genoeg uitdagers over voor zondag. „Natuurlijk heb je met een paar voor de hand liggende namen met Ganna, Pedersen en uiteraard Van Aert, maar er zijn tien tot twintig verschillende renners die hier kunnen winnen als de omstandigheden voor hen mee zitten. Er is dan ook geen duidelijke topfavoriet, maar ik sta wel bij de groep favorieten.”

Eigen fout

Als Van der Poel die rol wil waarmaken, dan moet hij niet dezelfde fout maken als afgelopen week. „We moeten voorin rijden. In Vlaanderen was het mijn eigen fout dat ik achterin zat, daarna heeft de ploeg geweldig werk gedaan om mij terug te brengen”, aldus de Nederlander.

Na Roubaix neemt Van der Poel een iets langere rustpauze dan normaal. „Want ik wil dit keer echt top zijn in de Tour de France.” Na die pauze gaat Van der Poel nog op hoogtestage en rijdt hij de Ronde van Zwitserland.