Alexander Zverev vreest botbreuken door nieuwe blessure en neemt rust

„Dat zou me lange tijd problemen kunnen opleveren tijdens mijn loopbaan”, zegt Zverev, die in Hamburg juist zijn rentree wilde maken nadat hij begin juni op Roland Garros een enkelblessure had opgelopen.

Door de pijn in zijn voet kon hij de laatste tijd niet goed lopen en rennen. Ondanks de blessure blijft Zverev wel in Hamburg om zijn teamgenoten aan te moedigen in hun groepswedstrijden tegen Frankrijk, België en Australië. Yannick Hanfmann vervangt Zverev.

De huidige nummer 5 van de wereld had in eerste instantie gepland om in Hamburg zijn rentree te maken. De Duitser ging in de halve finale van Roland Garros tegen Rafael Nadal door zijn rechterenkel en moest een operatie ondergaan. Hij kwam sindsdien niet meer in actie. Zverev miste onder meer Wimbledon en de US Open.

Simona Halep heeft een neusoperatie ondergaan. Ⓒ ANP/HH

Simona Halep

Simona Halep, voormalig nummer 1 van de wereld, staat na een operatie enkele weken aan de kant. Halep (30) kreeg tijdens het Amerikaanse hardcourtseizoen steeds meer moeite met ademen vanwege een verstopte neus.

„De enige manier om het op te lossen, was een operatie ondergaan”, schrijft de Roemeense op Twitter bij een foto waarop ze te zien is in een ziekenhuisbed. „Ik heb een paar weken rust nodig voordat ik weer fysieke activiteiten kan ondernemen.”

Halep moest vorige maand op het WTA-toernooi van Washington opgeven tijdens haar partij in de tweede ronde. De tweevoudig grandslamwinnares (Roland Garros 2018 en Wimbledon 2019) zegt dat ze toen vrijwel geen adem kon halen. „Mijn neus zat volledig verstopt.” Na haar opgave in Washington won Halep wel het hoog aangeschreven toernooi van Toronto. Op de US Open werd ze echter al in de eerste ronde uitgeschakeld door een qualifier uit Oekraïne.

Bekijk ook: Swiatek toont zich na afscheid Williams de superster in wording

Op de maandag uitgebrachte wereldranglijst is Halep gezakt van de zevende naar de negende plaats.