Live Tour: Ploegentijdrit

Mike Teunissen is na de eerste dag in de Ronde van Frankrijk de verrassende drager van het geel. Ⓒ Reuters

„Een ploegentijdrit vind ik altijd leuk, maar het is een loeizware discipline. Al is deze tijdrit niet heel lang”, kijkt oud-renner Michael Boogerd voor De Telegraaf/Telesport vooruit op dag 2 in de Ronde van Frankrijk. De renners staat in Brussel een ploegentijdrit over 27,6 kilometer te wachten.