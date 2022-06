FC Groningen legt Ajax-talent Liam van Gelderen vast

Van Gelderen maakte in 2015 de overstap van de jeugdopleiding van AZ naar Ajax. In de afgelopen jaren kwam de Noord-Hollander voornamelijk uit in Jong Ajax. Dit seizoen haalde Erik ten Hag hem echter ook geregeld bij de eerste selectie. Van Gelderen kwam in het kampioensjaar van Ajax tot twee optredens in de hoofdmacht.

Van Gelderen stond in de voorbije weken in de belangstelling van meerdere clubs uit de subtop, maar verbindt zijn nabije toekomst aan FC Groningen.