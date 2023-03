KNVB kan ’bid’ voor WK vrouwen 2027 gaan voorbereiden

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Nederlandse voetbalsters blijven nummer 8 van de wereld

10.59 uur: De Nederlandse voetbalsters staan na de interlands van afgelopen maand nog steeds op de achtste plaats van de wereldranglijst. De ploeg van trainer Andries Jonker speelde tijdens een trainingskamp op Malta twee keer tegen Oostenrijk. Het eerste duel werd met 2-1 verloren, de tweede wedstrijd won Oranje met 4-0.

In de top 10 van de FIFA-ranglijst bij de vrouwen veranderde amper wat ten opzichte van de vorige ranking, die in december werd uitgebracht. Australië steeg twee plaatsen en staat nu op de tiende plaats, achter Brazilië (negende) en Nederland.

De Amerikaanse voetbalsters, regerend wereldkampioen, voeren de ranglijst aan. Duitsland en Zweden maken de top 3 compleet. Europees kampioen Engeland, dat onder leiding staat van bondscoach Sarina Wiegman, neemt de vierde plaats in.

De Nederlandse voetbalsters bereiden zich voor op het WK van komende zomer in Australië en Nieuw-Zeeland. Ze oefenen op 7 april in Sittard tegen Duitsland en vier dagen later in Rotterdam tegen Polen.

Twee Nederlandse beachvolleybalduo’s al door in Mexico

09.52 uur: Twee van de drie Nederlandse beachvolleybalteams die meedoen aan het Elite 16-toernooi in de Mexicaanse stad Tepic hebben zich al verzekerd van een plaats in de knock-outfase. Van Katja Stam en Raïsa Schoon werd dat wel verwacht. Heel wat verrassender is de prestatie van Stefan Boermans en Yorick de Groot, die via de kwalificaties het hoofdtoernooi bereikten en daarin hun eerste twee groepswedstrijden wonnen.

Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen begonnen het tweede Elite 16-toernooi van het jaar met een nederlaag in drie sets tegen een koppel uit Estland. Ze herstelden zich door de Italiaanse routiniers Alex Ranghieri en Adrian Carambula te verslaan: 21-23 21-18 15-12.

Zowel bij de mannen als de vrouwen kwalificeren de vier poulewinnaars zich rechtstreeks voor de kwartfinales. De nummers 2 en 3 van iedere groep gaan de tussenronde in. Stam/Schoon en Boermans/De Groot strijden in de laatste groepswedstrijd om de poulewinst. Brouwer en Meeuwsen moeten winnen van een Amerikaans koppel om door te gaan.

Stam en Schoon wonnen begin vorige maand in Doha het eerste Elite 16-toernooi van het jaar, dat meetelt voor de olympische kwalificatie voor de Spelen van Parijs 2024. Brouwer en Meeuwsen bleven in Qatar steken in de kwartfinales. Aan de toernooien uit de hoogste categorie van de Beach Pro Tour mogen zowel bij de mannen als de vrouwen zestien koppels meedoen.

Barcelona ziet ook verdediger Christensen geblesseerd uitvallen

11.17 uur: De medische staf van FC Barcelona heeft er een nieuwe zorg bij. De koploper van de Spaanse voetbalcompetitie zag verdediger Andreas Christensen met een beenblessure terugkeren uit Denemarken.

Christensen liep die blessure donderdagavond op tijdens de 3-1-overwinning van Denemarken in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Finland. De 26-jarige verdediger moest al na 18 minuten vervangen worden. Hij heeft inmiddels het Deense kamp verlaten en is in de selectie vervangen door voormalig PSV-speler Mathias Jørgensen.

Frenkie de Jong raakte afgelopen weekend tijdens de gewonnen Clásico tegen Real Madrid (2-1) eveneens geblesseerd. De Oranje-international moest zodoende deze week afzeggen voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Frankrijk en Gibraltar. De niet fitte middenvelder Pedri haakte ook al af voor de interlands van Spanje tegen Noorwegen en Schotland.

De eerste wedstrijd van Barcelona is het competitieduel met Elche op 1 april. De Catalaanse club voert La Liga aan met een voorsprong van 12 punten op naaste belager Real Madrid.

KNVB kan ’bid’ voor WK vrouwen 2027 gaan voorbereiden

09.09 uur: De KNVB kan het ’bid’ voor de organisatie van het WK voetbal voor vrouwen van 2027 gaan voorbereiden. De wereldvoetbalbond FIFA heeft de aanmeldperiode geopend. Landen die het WK over vier jaar willen organiseren, moeten dat uiterlijk 21 april kenbaar maken aan de FIFA. Ze hebben dan tot 19 mei de tijd om dat officieel vast te leggen in een document.

De Nederlandse voetbalbond maakte al in 2018 bekend dat het interesse heeft in de organisatie van het WK 2027. Aangezien daarna het deelnemersveld van het vrouwen-WK werd uitgebreid van 24 naar 32 landen, riep de KNVB de hulp in van België en Duitsland. Eind 2020 lieten de drie buurlanden weten het WK samen te willen huisvesten.

Volgens Gijs de Jong, secretaris-generaal van de KNVB, azen onder meer Zuid-Afrika en Brazilië ook op het WK 2027. Landen die voor 19 mei hun kandidatuur hebben ingediend, krijgen tot 8 december de tijd om een uitgebreid bidbook te maken met daarin alle plannen, de beoogde speelsteden en stadions en een financiële onderbouwing. In het bidbook moeten de kandidaten ook vermelden hoe ze omgaan met mensenrechten en duurzaamheid.

In februari volgend jaar bezoeken inspecteurs van de FIFA de geïnteresseerde gastlanden. Het bestuur van de mondiale bond wijst dan maximaal drie kandidaten aan, die worden voorgedragen aan het congres. Tijdens de ledenvergadering op 17 mei 2024 beslissen de 211 landen die zijn aangesloten bij de FIFA dan wie wie het WK mag organiseren.

Het komende WK voor voetbalsters vindt deze zomer plaats in Australië en Nieuw-Zeeland. Nederland heeft zich daarvoor geplaatst.

Rybakina zet in Miami eerste stap naar Sunshine Double

07.45 uur: Elena Rybakina heeft de eerste stap gezet richting de ’Sunshine Double’, zoals het winnen van de toernooien van Indian Wells en Miami wordt genoemd. Rybakina begon het WTA-toernooi van Miami met een zwaarbevochten zege op de Russin Anna Kalinskaja: 7-5 4-6 6-3. Het betekende haar negende overwinning op rij.

De 23-jarige Kazachse schreef afgelopen week het toernooi van Indian Wells op haar naam. Rybakina nam in de finale revanche op Aryna Sabalenka uit Belarus, die haar eerder dit jaar had verslagen in de eindstrijd van de Australian Open. Rybakina, geklommen naar de zevende plaats op de wereldranglijst, gaat nu in Florida voor de ’Sunshine Double’.

„Het was niet makkelijk, ik had slechts twee dagen om bij te komen van Indian Wells”, zei Rybakina na haar zege op Kalinskaja. „Ik had kansen om de partij al in de tweede set te beslissen, maar ik legde er niet genoeg energie in. Ik ben blij dat ik in de derde set alsnog een weg vond om te winnen.”

Rybakina begon in Miami met een ’bye’ en neemt het in de derde ronde op tegen de Spaanse Paula Badosa, vorig jaar nog de nummer 2 van de wereld maar nu weggezakt naar de 27e positie.