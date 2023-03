Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

KNVB kan ’bid’ voor WK vrouwen 2027 gaan voorbereiden

09.09 uur: De KNVB kan het ’bid’ voor de organisatie van het WK voetbal voor vrouwen van 2027 gaan voorbereiden. De wereldvoetbalbond FIFA heeft de aanmeldperiode geopend. Landen die het WK over vier jaar willen organiseren, moeten dat uiterlijk 21 april kenbaar maken aan de FIFA. Ze hebben dan tot 19 mei de tijd om dat officieel vast te leggen in een document.

De Nederlandse voetbalbond maakte al in 2018 bekend dat het interesse heeft in de organisatie van het WK 2027. Aangezien daarna het deelnemersveld van het vrouwen-WK werd uitgebreid van 24 naar 32 landen, riep de KNVB de hulp in van België en Duitsland. Eind 2020 lieten de drie buurlanden weten het WK samen te willen huisvesten.

Volgens Gijs de Jong, secretaris-generaal van de KNVB, azen onder meer Zuid-Afrika en Brazilië ook op het WK 2027. Landen die voor 19 mei hun kandidatuur hebben ingediend, krijgen tot 8 december de tijd om een uitgebreid bidbook te maken met daarin alle plannen, de beoogde speelsteden en stadions en een financiële onderbouwing. In het bidbook moeten de kandidaten ook vermelden hoe ze omgaan met mensenrechten en duurzaamheid.

In februari volgend jaar bezoeken inspecteurs van de FIFA de geïnteresseerde gastlanden. Het bestuur van de mondiale bond wijst dan maximaal drie kandidaten aan, die worden voorgedragen aan het congres. Tijdens de ledenvergadering op 17 mei 2024 beslissen de 211 landen die zijn aangesloten bij de FIFA dan wie wie het WK mag organiseren.

Het komende WK voor voetbalsters vindt deze zomer plaats in Australië en Nieuw-Zeeland. Nederland heeft zich daarvoor geplaatst.

Rybakina zet in Miami eerste stap naar Sunshine Double

07.45 uur: Elena Rybakina heeft de eerste stap gezet richting de ’Sunshine Double’, zoals het winnen van de toernooien van Indian Wells en Miami wordt genoemd. Rybakina begon het WTA-toernooi van Miami met een zwaarbevochten zege op de Russin Anna Kalinskaja: 7-5 4-6 6-3. Het betekende haar negende overwinning op rij.

De 23-jarige Kazachse schreef afgelopen week het toernooi van Indian Wells op haar naam. Rybakina nam in de finale revanche op Aryna Sabalenka uit Belarus, die haar eerder dit jaar had verslagen in de eindstrijd van de Australian Open. Rybakina, geklommen naar de zevende plaats op de wereldranglijst, gaat nu in Florida voor de ’Sunshine Double’.

„Het was niet makkelijk, ik had slechts twee dagen om bij te komen van Indian Wells”, zei Rybakina na haar zege op Kalinskaja. „Ik had kansen om de partij al in de tweede set te beslissen, maar ik legde er niet genoeg energie in. Ik ben blij dat ik in de derde set alsnog een weg vond om te winnen.”

Rybakina begon in Miami met een ’bye’ en neemt het in de derde ronde op tegen de Spaanse Paula Badosa, vorig jaar nog de nummer 2 van de wereld maar nu weggezakt naar de 27e positie.