Speciale helm voor Verstappen in Zandvoort

Max Verstappen zal Circuit Zandvoort naar verwachting volgende week ’heropenen’ met een rondje over het nieuwe asfalt. De Red Bull-coureur rijdt tijdens het race-weekeinde begin mei met een speciale, rood-wit-blauwe helm. Tijdens de Grand Prix van België op zijn geliefde Spa-Francorchamps rijdt de Limburger al jaren met een oranje helm.

Verstappen kwam woensdagmiddag tijdens de tests tot 84 rondjes. Teamgenoot Alexander Albon reed er ’s ochtends slechts 29. Vanwege een mankement bij een testonderdeel rond de ophanging stond de RB16 lang binnen. Verstappen liep geen vertraging op, maar spinde aan het einde van de sessie wel. „Ik weet nog niet wat er precies gebeurde. Het was in ieder geval niet gepland… Tot nu toe verloopt alles goed, maar het is nog lastig om iets te zeggen over de verhoudingen. Ook omdat de omstandigheden op dit circuit weer anders zijn.”

Verstappen rijdt ook donderdagochtend en vrijdagmiddag nog in Barcelona. Volgende week wachten de nodige verplichtingen in Nederland. Daarna ligt de focus volledig op de eerste race van het seizoen, op 15 maart in Melbourne.

