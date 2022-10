Motorcoureur Victor Steeman in kritieke toestand in Portugees ziekenhuis

Na het vooral in het FIM Supersport 300 wereldkampioenschap werd direct de rode vlag getoond. Steeman, de nummer in de strijd om de wereldtitel, is naar een ziekenhuis vervoerd in het nabijgelegen Faro. Daar ligt de 22-jarige Steeman in kritieke toestand.

Volgens de organisatie heeft Steeman bij de aanrijding ’meervoudig traumatisch letsel en hoofdletsel’ opgelopen.