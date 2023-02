Eervolle uitverkiezing Ian Maatsen in Engelse Championship

De 20-jarige verdediger uit Vlaardingen kwam in de jeugd uit voor Feyenoord, PSV en Sparta, waarna hij overstapte naar Chelsea. De Londense club verhuurde hem aan Charlton Athletic, Coventry City en dit seizoen dus aan Burnley. Met die laatste ploeg staat Maatsen fier bovenaan in het Championship, met zeven punten voorsprong op nummer 2 Sheffield United. De voorsprong op nummer 3 Middlesbrough bedraagt liefst zeventien punten. De eerste twee clubs promoveren rechtstreeks naar de Premier League.

Maatsen kwam in de maand januari tijdens alledrie de gewonnen duels van Burnley in het Championship (met Swansea City, Coventry City en West Bromwich Albion) de volle negentig minuten in actie. In de wedstrijd tegen Swansea was Maatsen, spelend als linksachter, liefst twee keer trefzeker.

Het was bij de verkiezingen over januari dubbel feest in Burnley, want trainer Vincent Kompany werd verkozen tot Manager van de Maand.