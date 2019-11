Van Gerwen naar kwartfinale Grand Slam of Darts

Mighty Mike had in White een lastige kluif. Dab Diamond pakte, na een 3-1 achterstand, zelfs een 5-3 voorsprong tegen de nummer één van de wereld. De 49-jarige Engelsman stond ook nog met 6-4 voor, maar toen nam Van Gerwen het initiatief over.

Van Gerwen hield zijn gemiddelde boven de 100, terwijl die van White wegzakte tot 97,5. Mighty Mike won de laatste drie legs van de wedstrijd en won uiteindelijk met 10-7.

Laatste 16

Naast Van Gerwen kwamen er genoeg andere darters in actie. Zo leek Adrian Lewis te verliezen van James Wade, maar na een sterke comeback (Lewis stond 9-6 achter en kreeg een matchdart tegen) trok Jackpot toch aan het langste eind (10-9).

Adrian Lewis (l) verrast James Wade door in de slotfase toe te slaan. Ⓒ PDC

Daarna was het de beurt aan Gerwyn Price en Darren Webster. Titelverdediger Price walste over zijn 51-jarige opponent heen: 10-1. Gary Anderson sluit de donderdagavond af tegen Robert Thornton.

Woensdagavond overleefden Dave Chisnall, Glen Durrant, Michael Smith en Peter Wright de laatste zestien en plaatsten zij zich voor de kwartfinale.

Programma kwartfinales

De kwartfinales gaan vrijdag -en zaterdagavond (vanaf 20.00 uur) weer verder.

Glen Durrant - Michael Smith (vrijdag)

Peter Wright - Dave Chisnall (vrijdag)

Adrian Lewis - Michael van Gerwen (zaterdag)

(zaterdag) Gerwyn Price - Gary Anderson/Robert Thornton (zaterdag)