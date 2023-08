Winnende start De Roon en Koopmeiners, Juventus begint met ruime uitzege

De Belg Charles De Ketelaere, door Atalanta gehuurd van AC Milan, opende pas in de 84e minuut met een kopbal de score. De eveneens ingevallen Nadir Zortea besliste het duel in de blessuretijd.

Oranje-international Koopmeiners werd kort na de treffer van De Ketelaere gewisseld. Aanvoerder De Roon speelde wel de hele wedstrijd. Zomeraankoop Mitchel Bakker, overgekomen van Bayer Leverkusen, kwam niet van de bank af.

Juventus begint seizoen met ruime uitzege op Udinese

Juventus heeft in de eerste speelronde van de Serie A een overtuigende zege geboekt in de uitwedstrijd tegen Udinese. Het werd 3-0 voor de ploeg van trainer Massimiliano Allegri.

De eindstand was al bij rust bereikt. Federico Chiesa bracht Juve al in de 2e minuut aan de leiding met een diagonaal schot en na 20 minuten maakte Dusan Vlahovic er vanuit een strafschop 0-2 van. In de blessuretijd van de eerste helft werd het nog 0-3 via een kopbal van Adrien Rabiot.

Het was de eerste keer in ruim twee jaar dat Juventus drie keer voor rust wist te scoren in een uitwedstrijd in de Serie A. Op 23 mei 2021 lukte dat voor het laatst. Toen werd het 4-1 tegen Bologna.

Juventus mikt dit seizoen op de eerste titel sinds het seizoen 2019-2020. De afgelopen jaren ging de landstitel naar Internazionale, AC Milan en Napoli.

AS Roma morst direct punten

AS Roma bleef in het eigen Stadio Olimpico tegen Salernitana steken op 2-2. Spits Andrea Belotti opende in de 17e minuut de score voor de Romeinen, maar via twee fraaie treffers van de 36-jarige Antonio Candreva draaide Salernitana de wedstrijd om.

Rick Karsdorp kwam in de 65e minuut in de ploeg bij AS Roma, net als de eerder in de week van Paris Saint-Germain overgekomen middenvelders Leandro Paredes en Renato Sanches. Belotti bezorgde de verliezend finalist van de Europa League in de slotfase nog een punt. Trainer José Mourinho ontbrak vanwege een schorsing op de bank bij AS Roma, dat afgelopen seizoen achter Atalanta op de zesde plaats in de Serie A eindigde.