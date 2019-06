Klok tikt in nadeel van Tom Dumoulin

De tijd dringt voor Tom Dumoulin. Ⓒ BSR Agency

Het wordt voor Tom Dumoulin een race tegen de klok om nog op een voor hem acceptabel niveau klaar te zijn voor de komende Tour de France. De Dauphiné heeft de Limburger geenszins het herstel van zijn linkerknie gebracht waar hij op hoopte. Het afgelopen weekeinde had zijn belangrijkste test in de Franse rittenkoers moeten worden. In de twee korte Alpen-ritten had hij zaterdag eerst willen zien hoe lang hij bergop bij de allerbesten kon blijven. Zondag had de nummer twee van de afgelopen Tour de France via de vroege ontsnapping een gooi naar de ritzege willen doen.