Van Dijk mist in bij Liverpool

Dries Mertens opende in de 82e minuut de score uit een strafschop. In de extra tijd besliste Fernando Llorente het duel. Virgil van Dijk speelde de gehele wedstrijd bij de bezoekers. Georginio Wijnaldum viel in de 66e minuut in.

Liverpool kreeg voldoende ruimte van het aanvallend ingestelde Napoli om kansen te creëren. De ploeg van coach Jürgen Klopp was in het Italiaanse strafschopgebied echter niet scherp genoeg. Mo Salah kon in de 65e minuut namens Liverpool vrij aanleggen. Doelman Alex Meret redde fraai. Kort daarna kwam Wijnaldum het veld in voor James Milner, maar de international kon de ban niet breken.

Een overtreding van Andrew Robertson op José Callejón leverde Napoli een strafschop op. Mertens maakte van elf meter geen fout: 1-0. Van Dijk dacht daarna in de blessuretijd goed uit te verdedigen, maar de bal belandde voor de voeten van Llorente, die Liverpool de das om deed: 2-0.

In de andere groepswedstrijd was Red Bull Salzburg voor eigen publiek KRC Genk met 6-2 de baas. Het Noorse talent Erling Braut Haland (19) scoorde drie keer in de eerste helft. Hwang Hee-chan (3-0) en Dominik Szoboszlai (5-1) troffen voor de rust eveneens doel. Voor Genk haalde Jhon Lucumi in de veertigste minuut de nul van het scorebord. Na de pauze verkleinde Mbwana Samatta de Belgische achterstand eerst tot 5-2 voordat Andreas Ulmer de eindstand op 6-2 bepaalde.