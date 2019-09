Minuut stilte voor dochter Luis Enrique

Luis Enrique was tot voor kort de bondscoach van het Spaanse elftal. De 49-jarige trainer, die tussen 2014 en 2017 heel succesvol was met FC Barcelona, stapte in juni amper een jaar na zijn aanstelling al weer op als bondscoach. De oud-speler van onder meer Real Madrid en Barcelona had toen al drie EK-kwalificatiewedstrijden overgeslagen. De reden bleef lang onduidelijk voor het publiek. Zijn dochtertje bleek ernstig ziek te zijn en overleed vorige week.

Bekijk ook: Bondscoach stapt graag op voor Luis Enrique