Pirelli-baas Isola test positief bij GP van Turkije

Isola vertoont geen symptomen van Covid-19, maar is uit voorzorg wel in isolatie gegaan. Iedereen waarmee hij de afgelopen dagen nauw contact heeft gehad, is opnieuw getest.

Volgens de internationale autosportfederatie FIA en de Formule 1 leverde dat louter negatieve uitslagen op. Isola is de baas van de Formule 1-afdeling van Pirelli, dat de banden levert aan alle teams.

Iedereen die betrokken is bij de Formule 1, wordt al het hele seizoen met regelmaat getest op het coronavirus. Tijdens de testronde van zondag op Istanbul Park bleek Isola besmet.