Badr Hari vecht na zomer voor 13.500 fans

Glory hoopt binnen enkele dagen alle details te kunnen bekendmaken over het evenement waar Hari en nog zo’n twintig andere kickboksers zullen vechten. De onderhandelingen met het GelreDome zijn al dagenlang gaande, het licht kan op groen als de lokale autoriteiten hun officiële toestemming geven.

Het is juist dat de Marokaans-Nederlandse kickbokser een ‘minor injury’ in zijn gezicht heeft (in december brak hij zijn neus), maar dan nog had Hari op 17 juli tegen Arkadiusz Wrzosek in de ring kunnen verschijnen volgens Glory. Hij was medisch fit verklaard.

,,Maar in dat geval zouden er slechts 400 tot 700 toeschouwers bij hebben kunnen zijn. De ontwikkelingen rond grotere events gaan nu hard in Nederland en het is veel aantrekkelijker voor alle vechters om met ruim 13.000 man in een stadion in actie te komen’’, zegt Glory-directeur Scott Rudmann.

Glory sluit zelfs een deal voor twee grote gala’s. Het volgende is waarschijnlijk in januari. Een aantal kickboksers baalt dat ze hun trainingskamp hebben ingericht op partijen die half juli zouden plaatshebben. De organisatie zegt de vechters echter te gaan ondersteunen om hun trainingskampen te verlengen.

,,Dit is beter voor iedereen, voor zowel de vechters als voor de fans. Veel meer kickboks-fans kunnen er straks weer live bij zijn. En Badr krijgt de kans om weer met zijn Badr-Army op de tribunes erbij te vechten.’’

Het kickboks-publiek dat nog kaarten in het bezit heeft van het vorig jaar maart door corona uitgestelde gevecht tussen Hari en Benjamin Adegbuyi zal een voucher ontvangen waarmee iedereen naar het nieuwe, grote event kan gaan. Het gaat om zo’n 1.300 fans.

In het afgelopen jaar was sportpaleis Ahoy’ het toneel voor Glory-gevechten. Dat waren partijen zonder publiek, die wel via pay-per-view live te volgen waren. De sport hunkert net als veel andere sporten weer naar avonden met duizenden toeschouwers.