Vader en oom Devyne Rensch ’op snelle en grove manier uit voetbal weggerukt’

Devyne Rensch en vader Achmed Kandhai. Waar de loopbaan voor vader Kandhai uiteindelijk niet liep zoals gehoopt, timmert zoon Devyne nu stevig aan de weg bij Ajax. Ⓒ FOTO MATTY VAN WIJNBERGEN

OOSTZAAN - De grote verrassing van dit seizoen bij Ajax is Devyne Rensch. De 18-jarige verdediger, die vierenhalve maand na zijn debuut door een knieblessure nog een twijfelgeval is voor zijn eerste grote finale, heeft het talent niet van een vreemde. Zijn vader is Achmed Kandhai, die eind jaren negentig bij FC Twente en Heracles aan het profvoetbal mocht ruiken. Een gesprek met vader en zoon over een carrière die als een komeet gaat én over een carrière die als een nachtkaars uitging.