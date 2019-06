De Ligt: ’Ik ben heel streng voor mezelf’

„Tot de 1-0 speelde ik goed”, begon de 19-jarige Ajacied in gesprek met de NOS. Na een half uur veroorzaakte De Ligt een strafschop na een overtreding op Marcus Rashford. De Engelsman schoot zelf binnen. „Ik krijg een bal terug van (Marten, red.) De Roon. Ik wil het voetballend oplossen naar (Jasper, red.) Cillessen, maar ik ben te laat. Dat is heel stom, en dat weet ik zelf ook. Achteraf had ik de bal niet richting goal moeten aannemen.”

De Ligt baalde even, maar herstelde zich met de gelijkmaker, een kwartier voor tijd. „Het is dan zaak om opnieuw te groeien. Ik ben streng voor mezelf, maar weet ook dat ik er niet in moeten blijven hangen. Het is wel zonde dat zo’n moment mijn wedstrijd een beetje typeert. Ik had wat goed te maken.”

De Ligt produceerde met een prachtige kopbal de 1-1. In de verlenging scoorde Oranje nog twee keer. Kyle Walker (eigen doelpunt) en Quincy Promes zorgden voor Nederlandse vreugde. Zondag wacht Portugal in de finale.

Bekijk ook: Oranje na verlenging naar finale Nations League