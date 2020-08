Ziyech krijgt Chilwell als ploeggenoot bij Chelsea

„Ik ben heel blij om bij Chelsea te komen op dit spannende moment voor de club. Ik kijk ernaar uit om deel uit te maken van dit jonge dynamische team dat geleid wordt door Frank Lampard”, zegt Chilwell. „Ik kan niet wachten om te beginnen en hopelijk duurt het niet lang voordat we weer voor de supporters mogen spelen op Stamford Bridge.”

Chilwell brengt volgens Chelsea-directeur Marina Granovskaia ervaring op het hoogste niveau in de Premier League, Champions League en op interland-niveau, ondanks zijn jonge leeftijd. „We zijn er zeker van dat Ben zich snel zal ontwikkelen als Chelsea-speler en met het drukke programma voor 2020-2021 is hij een fantastische aanvulling voor het team in de jacht op prijzen.”

Chilwell is de derde aanwinst voor de ploeg van Lampard nadat eerder Ajacied Hakim Ziyech en de Duitse aanvaller Timo Werner van RB Leipzig waren aangetrokken.