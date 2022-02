Sven Kramer heeft laatste race gereden: ’Het voelt goed’

Op zijn laatste Olympische Spelen bleef hij daardoor buiten de medailles. „We hadden vandaag best wel kansen. In de halve finale ging het ook goed. Bart Swings slaagde er in de finale in mijn aanvallen te pareren. Hij heeft daarom verdiend gewonnen.”

Dat het nu voorbij is had hem niet zo bezig gehouden. „Ik ben niet zo sentimenteel. Vandaag was ik vooral bezig met de wedstrijd. Mijn gevoel is goed. Ik heb een fantastische loopbaan gehad. Dat het zo eindigt is misschien ook wel mooi. Topsport is hard, dit hoort erbij.”

Het voelt goed, ik hoef me nergens voor te schamen. Op een gegeven moment is het mooi geweest. Ik heb fanatische carrière. Natuurlijk voelt het goed dat ik een mooie loopbaan heb gehad. Als ik geen mooie carrière heb gehad, wat hebben die andere dan gehad?

