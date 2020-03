Legendarische voetbaltempel kan coronapatiënten opvangen

Voetbalclub Flamengo heeft aangegeven dat zowel het trainingscomplex, dat in het stadsdeel Gávea nabij een ziekenhuis ligt, als het befaamde stadion daarvoor beschikbaar worden gesteld. Flamengo is samen met Fluminense bespeler van het stadion waar de WK-finales van 1950 en 2014 werden gehouden, alsmede diverse evenementen tijdens de Olympische Spelen in 2016.

Ook clubs als Botafogo, Corinthians en Santos hebben hun accommodaties aangeboden. Op beelden was al te zien hoe het Pacaembu-stadion in São Paulo in een ziekenhuis met meer dan 200 bedden is veranderd. Het idee is dat de stadions de ziekenhuizen in Brazilië kunnen ontlasten nu ook daar het coronavirus begint toe te slaan. Er zijn inmiddels meer dan 1000 besmettingen en 25 sterfgevallen. De Braziliaanse zorg is daarvoor slecht uitgerust, het ontbreekt vooral aan bedden op de intensive care.