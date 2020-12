FC Groningen haalt mogelijke opvolger Sergio Padt alvast in huis

De 24-jarige Bratveit, die in november debuteerde in de nationale ploeg, komt op huurbasis over van de Zweedse club Djurgardens IF. De Noor moet de concurrentie aangaan met Sergio Padt, al jaren de nummer 1 onder de lat bij Groningen.

De noorderlingen, zesde in de Eredivisie na veertien duels, hebben een optie tot koop bedongen. Mede met het oog op een mogelijk vertrek van Padt komende zomer. FC Groningen heeft de eerste doelman, die schermt met interesse uit het buitenland, een contractvoorstel gedaan. Padt kan voor meerdere seizoenen tekenen, maar moet dan wel iets inleveren.

„Wij moeten met alle opties rekening houden en willen zo optimaal mogelijk voorbereid zijn op alle denkbare scenario’s. Met de huur en optie tot koop van Bråtveit kan Per zich bij ons het komende half jaar bewijzen”, aldus technisch directeur Mark-Jan Fledderus.

Bratveit debuteerde al op 18-jarige leeftijd in de hoofdmacht van Haugesund FK, de Noorse club waarbij hij werd opgeleid. Twee jaar geleden stapte de doelman over naar Djurgardens IF, waarmee hij in 2019 kampioen van Zweden werd.

De doelman debuteerde op 18 november in de nationale ploeg, in het Nations League-duel met Oostenrijk (1-1). Noorwegen moest het toen vanwege coronaperikelen zonder de hele A-ploeg doen en dus werd een volledig nieuwe selectie samengesteld, met daarin naast Bratveit ook onder anderen Groningen-spits Jørgen Strand Larsen. Ook hij debuteerde in Wenen in het nationale elftal.