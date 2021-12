Ajax-target Steven Bergwijn hoopt op meer kansen bij Tottenham Hotspur

De 24-jarige aanvaller krijgt in de Premier League sporadisch speeltijd van manager Antonio Conte, die begin november de ontslagen Nuno opvolgde. Bergwijn begon in augustus drie keer in de basis in de Premier League, maar mocht daarna alleen nog vier keer invallen „Ik heb lang niet gespeeld. Ik moet het soms doen met invalbeurten van 10 minuten”, aldus Bergwijn. „Voor dit bekerduel zei de trainer dat de spelers die mochten starten een antwoord moesten geven. In het begin had ik het wat lastig, maar daarna ging het beter. Het is altijd fijn om dan te scoren en een assist te geven.”

Bergwijn opende na bijna een half uur de score na een een-tweetje met Pierre-Emile Højbjerg. West Ham kwam snel weer langszij, maar 3 minuten later kon Lucas Moura na een actie van Bergwijn de 2-1 intikken. „Het is mijn kwaliteit om de één tegen één aan te gaan. De trainer zegt altijd: als je de kans hebt, dan moet je het doen. Ik zag de ruimte en ik deed het. Hopelijk krijg ik nu meer speelminuten”, aldus de Oranje-international.

Conte haalde Bergwijn, die nadrukkelijk in de belangstelling staat van Ajax, na een uur naar de kant. „Hij verdiende deze kans”, zei de Italiaanse trainer. „Steven speelde goed, scoorde en gaf een assist. Ik denk wel dat hij de potentie heeft om het nog beter te doen.”