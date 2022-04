Michael van Gerwen superieur in Leeds

Van Gerwen maakte het in de eenzijdige finale af met zijn tweede matchdart door dubbel-4 te gooien. De drievoudig wereldkampioen kwam in de eindstrijd tot een gemiddelde van 103,87.

Eerder op de avond had Van Gerwen bij de laatste vier met 6-3 gewonnen van regerend wereldkampioen Peter Wright uit Schotland. Van Gerwen hoefde in de kwartfinales niet in actie te komen omdat de Schot Gary Anderson positief had getest op het coronavirus en zich moest terugtrekken.

Hiervoor was de 32-jarige Van Gerwen, koploper in de Premier League, al de beste in Exeter en Brighton. In Rotterdam verloor hij twee weken geleden de finale.

Volgende week donderdag is de Manchester Arena het decor voor de tiende speelavond van de Premier League, die al vijf keer door Van Gerwen werd gewonnen. In 2019 deed hij dat voor het laatst.