Genk laat koppositie liggen

Snooker: Trump en Lisowski niet in de Masters

21.48 uur: Judd Trump, de nummer 1 van de wereldranglijst, en Jack Lisowski zijn beide positief getest op Covid-19 bij de Masters in Milton Keynes en hebben zich direct op verzoek van de organisatie uit het evenement teruggetrokken.

Trump zou in zijn openingswedstrijd spelen tegen David Gilbert. Hij is direct vervangen door Joe Perry. Jack Lisowski moest uitkomen tegen Kyren Wilson en hij wordt vervangen door Gary Wilson. De twee Wilsons spelen zondagmiddag de openingswedstrijd van het toernooi, waarvan de hoofdprijs 275.000 is.

De invallers Perry en Gary Wilson waren beiden al aanwezig en hebben negatieve testresultaten ontvangen. De organisatie van het prestigieuze Masters volgt de uitgebreide Covid-19-richtlijnen in een ’bubbel’-omgeving en alle spelers worden twee dagen voor hun eerste wedstrijd getest. Na de test blijven ze geïsoleerd totdat het resultaat bekend is..

Voetbal: Genk verspeelt met nederlaag kans op koppositie

21.09 uur: KRC Genk heeft de uitwedstrijd bij KV Kortrijk verloren: 2-1. De nummer 2 van de ranglijst greep met de nederlaag naast de koppositie van de Belgische Jupiler Pro League.

Habib Gueye scoorde tweemaal voor Kortrijk. Paul Onuachu maakte gelijk voor KRC Genk, dat een achterstand van een punt op koploper Club Brugge houdt. De club van Ruud Vormer, Bas Dost, Noa Lang en Stefano Denswil kan zondag tijdens de uitwedstrijd tegen STVV uit Sint-Truiden verder afstand nemen.

Voetbal: Jong Ajax en Helmond Sport spelen gelijk

16.19 uur: Het duel tussen Jong Ajax en Helmond Sport heeft geen winnaar opgeleverd. Beide ploegen hielden elkaar op een gelijkspel (2-2) op sportcomplex De Toekomst in Amsterdam.

Helmond Sport staat nu op de elfde plaats van de Keuken Kampioen Divisie. Jong Ajax bezet voorlopig de veertiende positie van de ranglijst.

Jaymillio Pinas opende de score voor Jong Ajax. Hij bereidde ook de 2-2 van Victor Jensen voor. Voor Helmond Sport scoorden Alec Van Hoorenbeeck en Karim Loukili.

Jurriën Timber had een basisplaats bij Jong Ajax. Hij kwam voor het eerst in actie sinds de thuiswedstrijd van het eerste elftal van vorige maand tegen Atalanta in de Champions League, toen hij uitviel met een ontstoken alvleesklier. Timber bleef in de rust achter in de kleedkamer.

Tennis: Haase start kwalificatie Australian Open tegen Wild

15.55 uur: Tennisser Robin Haase neemt het in de eerste ronde van het kwalificatietoernooi voor de Australian Open op tegen de Braziliaan Thiago Seyboth Wild, de nummer 6 van de plaatsingslijst. Dat is het resultaat van de loting die zaterdag plaatsvond. Voor de kwalificatie wordt vanwege de coronamaatregelen uitgeweken naar Doha. Voor de tennissers die zich plaatsen volgen daarna twee weken quarantaine in Australië. De Australian Open begint op 8 februari.

De 20-jarige Seyboth Wild is de nummer 117 van de wereld, Haase staat 198e. Botic van de Zandschulp treft in de eerste ronde eveneens een jonge speler. De 18-jarige Italiaan Lorenzo Musetti staat 127e op de ATP-ranking, Van de Zandschulp volgt een kleine dertig plaatsen lager. Tallon Griekspoor, op plaats 155 de hoogst geklasseerde Nederlander, lootte Harry Bourchier, een 24-jarige Australiër die met een wildcard tot de kwalificaties is toegelaten. Van de Zandschulp komt zondag al in actie, Haase en Griekspoor volgen maandag.

Ook Bibiane Schoofs begint zondag aan haar kwalificatietoernooi. Ze neemt het op tegen de Chileense Daniela Seguel. Schoofs is de nummer 199 van de wereldranglijst, Seguel staat op 208. Van de andere drie Nederlandse tennissters in de kwalificaties heeft Richèl Hogenkamp op papier de moeilijkste loting. Ze treft de Zwitserse Viktorija Golubic, de nummer 138 van de wereld. Hogenkamp staat zelf momenteel 213e.

Lesley Pattinama-Kerkhove neemt het op tegen de Japanse Kurumi Nara. De twee tennissters staan respectievelijk 176e en 160e. Indy de Vroome moet tegen de Amerikaanse 20-jarige Amerikaanse Claire Liu. De Vroome staat met de 195e plaats iets hoger dan de Amerikaanse (218), die in 2017 de meisjesfinale won op Wimbledon.

Hogenkamp, Pattinama en De Vroome komen pas maandag in actie. Arantxa Rus is op basis van haar plek op de wereldranglijst al zeker van deelname. Voor Kiki Bertens komt de Australian Open na een operatie aan haar achillespees nog te vroeg.

Rugby: Frans sportministerie: ’Stel duels met Britse teams uit’

14.42 uur: Het Franse ministerie van sport heeft de Franse rugbyclubs aangeraden voorlopig niet meer tegen Britse teams in actie te komen. Dat verzoek komt vanwege het stijgend aantal coronabesmettingen in het Verenigd Koninkrijk.

„Het sportministerie vraagt de nationale rugbyleague LNR duels tussen Franse en Britse teams uit te stellen, overeenkomstig de wens die de afgelopen week door een aantal clubs is geuit”, schreef het ministerie. Een bron vanuit de LNR liet aan persbureau Reuters weten dat het advies zal worden opgevolgd.

Wielersport: Koersen op Mallorca uitgesteld vanwege corona

11.02 uur: Voor het wielerpeloton wordt het zoeken naar wedstrijden in voorbereiding op het komende seizoen. De Challenge Mallorca, een serie van vier wedstrijden die eind januari op het Spaanse eiland zou worden verreden, is vanwege de coronacrisis uitgesteld. De organisatie hoopt bij de internationale wielrenunie UCI een plek op de kalender in mei te krijgen.

Onder meer de ploegen Ineos en UAE Team Emirates hadden zich aangemeld voor de wedstrijden die worden verreden onder de namen Trofeo Calvià, Trofeo Serra de Tramuntana, Trofeo Port d’Andratx en Trofeo Palma. De organisatie, die meldt dat de gezondheidscrisis op Mallorca koersen op dit moment onmogelijk maakt, mikt op de periode van 13 tot en met 16 mei.

Basketbal: Stephen Curry schiet met scherp laat Warriors winnen

08.59 uur: Met 38 punten was basketballer Stephen Curry weer de man waar het om draait bij Golden State Warriors. De ploeg was in San Francisco te sterk voor Los Angeles Clippers dat twee dagen eerder de Warriors nog wel had verslagen. Toen bleef Curry op 13 punten steken. Na een achterstand van 22 punten was de winst ditmaal wel voor de thuisploeg: 115-105.

„We zijn een jong team en moeten onze draai nog zien te vinden”, zei Curry. „Maar op deze manier winnen geeft vertrouwen. Hoe ver we ook achter staan, we zijn in staat om terug te vechten.”

Met onder meer negen driepunters liet Curry zien dat zijn 13 punten slechts van afgelopen woensdag een incident waren. Bij de Clippers kwamen de meeste punten van Paul George: 25.

Los Angeles Lakers nam de leiding in de Western Conference over van Phoenix Suns. De ploeg van LeBron James, goed voor 28 punten, versloeg Chicago Bulls nipt: 117-115. Zach LaVine was met 38 punten topschutter bij de gasten.

Phoenix Suns liep in Detroit tegen de derde nederlaag van het seizoen aan. De Pistons knokten zich terug in de wedstrijd na een achterstand van 23 punten halverwege. Na verlenging was de tweede zege van het seizoen voor de Pistons een feit: 110-105.

Tennis: Coronabesmetting hindert Amanda Anisimova

08.51 uur: De Amerikaanse tennisster Amanda Anisimova ziet haar voorbereiding op de Australian Open van volgende maand ernstig verstoord. Volgens Tennis Channel is de nummer 30 van de wereld besmet met het coronavirus. De 19-jarige Anisimova heeft het resultaat van de test nog niet bevestigd, maar ontbrak in ieder geval op het toernooi van Abu Dhabi dat woensdag begon. Op vrijdag postte ze op Instagram wel een hartekreet: „Ik wil tennissen.”

Anisimova behoort tot een groep aanstormend talent uit de Verenigde Staten met onder meer ook Sofia Kenin, de 22-jarige winnares van de Australian Open van vorig jaar, en de 16-jarige Coco Gauff. Anisimova won in april 2019 in Bogota haar eerste toernooi op het hoogste niveau en stond een half jaar later zelfs al op plaats 21 op de wereldranglijst.

De Australian Open, met drie weken uitgesteld vanwege de coronapandemie, begint op 8 februari.